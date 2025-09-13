BH tem alerta para pancadas de chuva neste sábado (13/9)
O comunicado da Defesa Civil é válido até às 8h deste domingo (14/9)
Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva neste sábado (13/9), de acordo com a Defesa Civil municipal. O alerta do órgão é válido até às 8h deste domingo (14/9).
De acordo com a Defesa Civil, há probabilidade de chuvas com até 20 milímetros de volume e raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.
Quanto à temperatura, a previsão é de que a máxima pode chegar aos 28ºC, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde.
Recomendações durante a chuva
- Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.