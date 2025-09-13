Obras em encosta diminuem riscos geológicos no Aglomerado da Serra

O prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião (União Brasil) visitou neste sábado (13/9) o Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul da capital mineira, para anunciar a conclusão de obras na Vila Marçola. O Executivo municipal realizou intervenções em uma encosta, que fica acima da Rua da Amizade, a partir da esquina com a Rua Bandonion, com o objetivo de mitigar riscos geológicos.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o local onde a obra foi realizada era de alto risco e recebeu intervenções como parte do Programa de Gestão de Risco Geológico-Geotécnico do município. Entre elas, contenção do talude — que tem como objetivo garantir a estabilidade do terreno para evitar deslizamentos —, implantação de redes de drenagem, ligação de redes de água e esgoto das moradias, alargamento e concretagem de piso do beco e instalação de guarda-corpo.

Além disso, foram construídos passeios e uma escada para viabilizar o acesso dos moradores. De acordo com a PBH, o tratamento da encosta beneficiou diretamente 16 famílias e teve investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão, provenientes do caixa do Executivo municipal.

Obras em becos

O prefeito Álvaro Damião também formalizou a entrega de obras realizadas em dois becos na Vila Marçola. No Beco Caraça, foi realizado o alargamento da pista a partir da esquina entre as Ruas Alípio Goulart e Caraça, adentrando aproximadamente 185 metros na vila. Já no Beco Vasconcelos, as intervenções foram em cerca de 34 metros.

Em ambos, foram realizadas pavimentações, adequações nas redes de esgotamento sanitário e drenagem, além da instalação de corrimões. Para essas obras, houve investimento de aproximadamente R$ 2,8 milhões, beneficiando 60 famílias, de acordo com a PBH.