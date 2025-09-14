BH: emboscada em aglomerado termina com um morto e um baleado

Dois homens, de 23 e 27 anos, foram alvos de uma emboscada no Aglomerado Jardim Leblon, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), na noite desse sábado (13/9). Ambos foram socorridos ao hospital, mas um deles morreu em cirurgia.

A dupla estava em um carro quando foi atingida pelos disparos. A Polícia Militar foi acionada e encontrou, na Rua Vitória da Conquista, um carro Citroën C3 vermelho com diversas marcas de tiros e dois homens feridos dentro.

Os dois foram levados ao Hospital Risoleta Neves. Aos militares, a equipe médica informou que o jovem de 23 anos foi atingido na axila, por um tiro que atravessou a região cervical. O tiro, porém, não colocou a vida do jovem em risco.

Já o segundo baleado, de 27 anos, foi atingido duas vezes no pescoço. Ele, que trabalhava como salva-vidas, deu entrada com urgência no bloco cirúrgico, mas morreu durante procedimento.

Conforme o boletim de ocorrência, o sobrevivente contou que dirigia o carro com o passageiro no banco da frente. Segundo ele, ao chegar na altura do número 115, viu vários objetos obstruindo a rua. Neste momento, um suspeito magro, encapuzado e com roupas escuras, chegou atirando no carro.

O sobrevivente foi atingido por um tiro e se abaixou. O atirador seguiu no ataque e o passageiro sofreu outros disparos.

O jovem baleado também relatou à PM que o local onde foram atacados foi o mesmo onde o irmão foi alvejado e morto, em 2023. O motivo do assassinato não foi descrito no documento policial.

Segundo a polícia, nenhuma das vítimas possuía registros criminais. Elas não tinham parentesco. A perícia recolheu materiais da cena do crime e a equipe de homicídios da Polícia Civil segue com a investigação do caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.