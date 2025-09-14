Assine
INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO

MG: jovem desaparecida encontrada morta às margens de lagoa em Divinópolis

Adolescente que acompanhava a jovem na última vez em que foi vista foi apreendido pela polícia. Corpo estava às margens de uma lagoa, no bairro Primavera

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
14/09/2025 11:56

Dhandara Kellen Ferreira Jerônimo estava desaparecida havia três dias quando teve o corpo encontrado
Dhandara Kellen Ferreira Jerônimo estava desaparecida havia três dias quando teve o corpo encontrado crédito: Reprodução/Redes sociais

O corpo de Dhandara Kellen Ferreira Jerônimo, de 18 anos, foi encontrado na tarde desse sábado (13/9) em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado. Ela estava desaparecida desde a última quarta-feira (10).

Conforme os registros, ela foi encontrada às margens de uma lagoa do Bairro Primavera. A perícia esteve no local, analisou o corpo e não encontrou sinais de violência. 

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade, onde foi reconhecido por familiares. 

De acordo com a Polícia Militar de Divinópolis, a jovem foi vista pela última vez na companhia de um adolescente. O menino, de 17 anos, foi apreendido para prestar esclarecimentos. Até o momento, não há a confirmação do envolvimento dele na morte de Dhandara.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que aguarda os resultados dos laudos periciais para definir as circunstâncias e a causa da morte.

