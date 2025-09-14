MG: jovem desaparecida encontrada morta às margens de lagoa em Divinópolis

O corpo de Dhandara Kellen Ferreira Jerônimo, de 18 anos, foi encontrado na tarde desse sábado (13/9) em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado. Ela estava desaparecida desde a última quarta-feira (10).

Conforme os registros, ela foi encontrada às margens de uma lagoa do Bairro Primavera. A perícia esteve no local, analisou o corpo e não encontrou sinais de violência.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade, onde foi reconhecido por familiares.

De acordo com a Polícia Militar de Divinópolis, a jovem foi vista pela última vez na companhia de um adolescente. O menino, de 17 anos, foi apreendido para prestar esclarecimentos. Até o momento, não há a confirmação do envolvimento dele na morte de Dhandara.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que aguarda os resultados dos laudos periciais para definir as circunstâncias e a causa da morte.