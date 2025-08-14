Menina que desapareceu a caminho da escola em Juiz de Fora é encontrada
Maria Luiza Pregentino da Cruz Benedito tinha desaparecido na segunda-feira (11/8); família confirmou a informação de que ela foi encontrada
compartilheSiga no
A menina de 12 anos desaparecida na segunda-feira (11/8), em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, foi encontrada. A informação foi confirmada por Tais da Cruz, tia e responsável legal pela menina, nas redes sociais.
Leia Mais
De acordo com Tais, a menina tinha sido vista pela última vez na Rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade, às 12h15, sozinha.
Maria Luiza Pregentino da Cruz Benedito ia para a escola, localizada no Bairro São Mateus, a cerca de três quilômetros de onde tinha sido vista pela última vez.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No entanto, ela não chegou a entrar na escola naquele dia e a família ficou sem notícias. A reportagem não conseguiu contato com a tia da menina para saber em que circunstâncias ela foi encontrada.