Assine
overlay
Início Gerais
DESAPARECIMENTO

Menina que desapareceu a caminho da escola em Juiz de Fora é encontrada

Maria Luiza Pregentino da Cruz Benedito tinha desaparecido na segunda-feira (11/8); família confirmou a informação de que ela foi encontrada

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/08/2025 11:36

compartilhe

Siga no
x
Maria Luiza foi vista pela última vez na segunda-feira (11/8) no Centro de Juiz de Fora
Maria Luiza foi vista pela última vez na segunda-feira (11/8) no Centro de Juiz de Fora crédito: Imagens cedidas ao Estado de Minas

A menina de 12 anos desaparecida na segunda-feira (11/8), em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, foi encontrada. A informação foi confirmada por Tais da Cruz, tia e responsável legal pela menina, nas redes sociais.

Leia Mais

De acordo com Tais, a menina tinha sido vista pela última vez na Rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade, às 12h15, sozinha.

Maria Luiza Pregentino da Cruz Benedito ia para a escola, localizada no Bairro São Mateus, a cerca de três quilômetros de onde tinha sido vista pela última vez.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No entanto, ela não chegou a entrar na escola naquele dia e a família ficou sem notícias. A reportagem não conseguiu contato com a tia da menina para saber em que circunstâncias ela foi encontrada. 

Tópicos relacionados:

desaparecimento juiz-de-fora minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay