MG: homem é condenado por estupros em série de 2 meninas ao longo de 6 anos

Um homem foi condenado a 52 anos de prisão, em regime inicial fechado, por estupro de vulnerável contra duas meninas em Itabira (MG), na região Central do estado. Os abusos em série foram praticados entre 2003 e 2009, quando as vítimas tinham menos de 14 anos. A condenação foi divulgada pelo Ministério Público de Minas nesta sexta-feira (19/9). A idade dele não foi informada.

Uma das vítimas era enteada do agressor, enquanto a outra, sobrinha da esposa do condenado, era vizinha. Segundo a denúncia que sustentou a condenação, os abusos ocorreram diversas vezes, em momentos em que as garotas estavam sozinhas em casa. “O agressor coagia as crianças a não contarem nada a ninguém, a tal ponto que cada vítima não sabia dos abusos sofridos pela outra.”

A descoberta dos casos aconteceu apenas quando uma delas resolveu romper o silêncio, criando um grupo de WhatsApp para relatar os fatos a familiares e amigos próximos. A denunciante estava hospitalizada com problemas psicológicos graves em decorrência dos abusos. A outra vítima, então, seguiu os passos da prima e relatou o ocorrido a parentes próximos, o que resultou no encaminhamento de denúncia à polícia.

Para sustentar a condenação, a Justiça considerou que os depoimentos foram coerentes e muito detalhados, de forma que, mesmo após lapso temporal, devem ser considerados válidos.

“É certo que os crimes contra a dignidade sexual são, em sua maioria, cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas. Nesses casos, a palavra da vítima possui especial valoração, apta a amparar um decreto condenatório”, diz trecho da sentença.

