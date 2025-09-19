Nota Fiscal Mineira sorteia R$ 50mil para compras em postos de combustíveis

A Nota Fiscal Mineira vai premiar R$ 50 mil para compras em postos de combustíveis. O sorteio será feito no dia 20 de outubro, pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG). Poderão concorrer os bilhetes emitidos no período entre 20 de setembro a 12 de outubro, exclusivamente na compra de combustíveis e lubrificantes, em todo o estado de Minas Gerais.

Para estimular a participação dos consumidores, os bilhetes serão computados em dobro, aumentando a chance de ganhar. Além disso, três entidades de assistência social serão sorteadas no mesmo dia, para receber R$ 7,5 mil cada.

Para concorrer, é necessário baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira no celular e se cadastrar. Depois, o consumidor precisa solicitar o documento fiscal com a inclusão do CPF em todas as suas compras. O bilhete para o sorteio é gerado automaticamente.

Após o cadastro, o consumidor pode indicar até três entidades de assistência social regularmente registradas para serem beneficiadas em caso de premiação do participante. Caso não haja indicação, o sistema faz o sorteio aleatoriamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde o lançamento do programa pelo Governo de Minas, em agosto de 2024, a Nota Fiscal Mineira entregou mais de 32 mil prêmios, totalizando R$ 16,5 milhões para consumidores e entidades de assistência social.