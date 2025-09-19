BH: homem é condenado a 16 anos de prisão por tentativa de feminicídio

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Foi condenado o réu Flávio Junio Lopes a 16 anos de prisão, pelo Tribunal do Júri de Belo Horizonte, acusado de tentar matar sua ex-companheira, Milena Stefanie da Silva Santos. O caso aconteceu em 16 de setembro de 2024, no bairro Floramar, em Venda Nova. A sentença foi anunciada nesta sexta-feira (19/9) após um julgamento que expôs a violência e o terror vividos pela vítima.

Conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), os dois mantiveram relacionamento por cerca de cinco anos, mas na data do ocorrido, estavam separados há aproximadamente quatro meses.

Insatisfeito com o término, o homem invadiu a casa da vítima e a agrediu, enquanto a mulher amamentava a filha do casal, à época com quatro meses. Flávio agrediu a ex-companheira com socos e esganadura, e desferiu golpes de faca na vagina e na cabeça.

De acordo com as investigações, o réu também agiu com crueldade, colocando álcool, açúcar e soro fisiológico nos ferimentos para que a vítima sofresse mais antes de morrer. Segundo o MP, ele teria dito que a faria sofrer antes de matá-la.

Durante o ataque, a vítima conseguiu gritar e pedir socorro. A mulher fugiu com a filha nos braços e pediu socorro a uma viatura da polícia que passava na rua. Flávio foi preso em flagrante no mesmo dia, e teve a prisão convertida em preventiva.

Depoimentos

Em seu depoimento à Justiça, nesta sexta-feira (19/9), Milena relatou que Flávio sempre foi agressivo, especialmente quando usava álcool e drogas. Ela esperava que ele mudasse após o nascimento da filha, mas a situação só piorou. Segundo ela, o relacionamento terminou no Espírito Santo, onde morava, e posteriormente, ela se mudou para BH. Um mês depois, no entanto, ele reapareceu em sua vida com a promessa de mudar.

No dia do crime, a mulher afirmou que ele invadiu sua casa com três facas e a agrediu. Ela só conseguiu escapar e pedir ajuda quando viu uma viatura da polícia na rua. Milena ainda disse que, desenvolveu depressão e síndrome do pânico. Atualmente, ela não consegue trabalhar e vive com o pai por medo de ficar sozinha.

O réu, por sua vez, disse que foi até a casa de Milena apenas para conversar. Ele negou ter levado facas e alegou que a faca a atingiu na região íntima enquanto ele descascava uma laranja. Flávio também negou a intenção de matar a ex e pediu desculpas.

Sentença

Flávio Junio Lopes foi condenado por tentativa de feminicídio. O júri, composto por sete pessoas, sendo três homens e quatro mulheres, aceitou as qualificações de motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, o meio cruel e a presença da filha durante o crime. A pena é de 16 anos de prisão em regime fechado.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Segundo a norma, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."

Como denunciar violência contra mulheres?