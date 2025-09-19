Av. Cristiano Machado: trânsito será alterado nesta terça-feira (23/9)

O trânsito da Avenida Cristiano Machado, no trecho que envolve as interseções com as avenidas Vilarinho e Pedro I, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, será interditado a partir das 10h desta terça-feira (23/9). As intervenções ocorrerão em decorrência das obras de construção da nova trincheira, que será implantada no centro da via.

Na primeira etapa será interditado parcialmente este trecho da Av. Cristiano Machado, no sentido Centro, para instalação de tapumes que delimitam a área da obra. Finalizada essa fase, será feita a interdição parcial no sentido bairro.

A implantação dos tapumes fechará dois retornos na Av. Cristiano Machado, junto ao canteiro central, na esquina das ruas Iúca e após a saída do estacionamento do Shopping Estação.

Serão instaladas faixas de pano para orientação dos motoristas e pedestres que passam pelo local, além de placas de grande porte indicando trajetos, desvios e direcionamentos dos fluxos. Também haverá sinalização noturna em alguns pontos e monitoramento por agentes da BHTrans.

Alterações de circulação

O trecho da Rua Padre Pedro Pinto, entre a Rua Álvaro Camargos e a Avenida Pedro I, passa a operar em mão dupla.

A Rua Malibu passa a operar em mão dupla.

Também serão feitos ajustes de geometria nas vias e nas calçadas para garantir os acessos seguros dos veículos aos desvios, bem como dos pedestres.

Novos semáforos serão implantados e outros serão ajustados em toda região para organizar os fluxos.

Rotas alternativas

Com a redução de capacidade da Av. Cristiano Machado, a BH Trans criou novas rotas para os veículos que trafegam no sentido Confins-Centro.

Opção 1: MG-010, Avenida Pedro I, Rua Padre Pedro Pinto, Rua Dr. Álvaro Camargos, Avenida Vilarinho, Avenida Cristiano Machado.

Opção 2: MG-010, Avenida Pedro I, Rua Bernardo Ferreira da Cruz, Avenida Vilarinho, Avenida Cristiano Machado.

Transporte coletivo

As linhas municipais 66, 702, 6030 e suplementar S60 terão os itinerários alterados para garantir melhor fluidez nas viagens.

Projeto da nova trincheira

Com investimento de R$ 161,6 milhões, provenientes do Fundo de Mobilidade Urbana (FMU), o projeto contempla a implantação de uma trincheira de até 780 metros de extensão no centro da Av. Cristiano Machado, com boulevard na parte coberta, em frente à Catedral Cristo Rei.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As obras também incluirão a implantação de pista de aceleração na interseção com a Av. Vilarinho e o alargamento do viaduto existente sobre a linha do metrô.





