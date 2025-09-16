Saiba como pagar o novo pedágio da BR-381 que começa a valer no dia 27/09

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

A cobrança de pedágio na BR-381, no trecho entre Caeté e João Monlevade, que começa a valer a partir da zero hora do dia 27/9, será eletrônica.

O motorista que passar pelas duas praças terá a placa do veículo registrada automaticamente.

O pagamento poderá ser feito posteriormente, em um dos postos às margens da BR-381 e nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), onde totens oferecerão a opção de pagamento por meio de Pix ou por cartões de crédito ou débito.

O motorista também pode instalar um dispositivo eletrônico adesivo, colado no para-brisa do veículo, que permite a leitura da placa e o pagamento automático do pedágio por meio de um cartão previamente cadastrado.

Outra opção é baixar um aplicativo disponibilizado pela concessionária para todos os tipos de celular. Os motoristas podem também cadastrar seus veículos na concessionária, para obter descontos adicionais e progressivos destinados a usuários frequentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Todas as informações sobre as formas de pagamento eletrônico estão disponíveis no site da concessionária

A multa por evasão de pedágio é considerada uma uma infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro sujeito à multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do infrator.