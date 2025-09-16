Assine
Rodovia da Morte

Saiba como pagar o novo pedágio da BR-381 que começa a valer no dia 27/09

A partir da zero hora do dia 27/9 começa a cobrança de pedágio, no trecho entre as cidades mineiras de Caeté e João Monlevade

Alessandra Mello
16/09/2025 18:00

Pedágios sem cancela foram instalados na BR-381
Pedágios sem cancela foram instalados na BR-381 crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A cobrança de pedágio na BR-381, no trecho entre Caeté e João Monlevade, que começa a valer a partir da zero hora do dia 27/9, será eletrônica. 

O motorista que passar pelas duas praças terá a placa do veículo registrada automaticamente. 

O pagamento poderá ser feito posteriormente, em um dos postos às margens da BR-381 e nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), onde totens oferecerão a opção de pagamento por meio de Pix ou por cartões de crédito ou débito.

O motorista também pode instalar um dispositivo eletrônico adesivo, colado no para-brisa do veículo, que permite a leitura da placa e o pagamento automático do pedágio por meio de um cartão previamente cadastrado. 

Outra opção é baixar um aplicativo disponibilizado pela concessionária para todos os tipos de celular. Os motoristas podem também cadastrar seus veículos na  concessionária, para obter descontos adicionais e progressivos  destinados a usuários frequentes. 

Todas as informações sobre as formas de pagamento eletrônico estão disponíveis no site da concessionária

A multa por evasão de pedágio é considerada uma uma infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro  sujeito à multa de R$ 195,23 e  cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do infrator.

