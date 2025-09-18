Simulação de acidente entre carro e locomotiva para trânsito em Betim
VLI registrou 30 mil incidentes em ferrovias em Minas Gerais. Betim concentra 26 mil dos registros
Cerca de 30 mil incidentes envolvendo passagens de nível da VLI, cruzamentos entre ferrovias e vias, aconteceram em Minas Gerais entre janeiro e agosto deste ano, sendo 26 mil apenas em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para diminuir as estatísticas e conscientizar a população, a empresa simulou um acidente entre um carro e uma locomotiva no centro de Betim nesta quinta-feira (18/09).
A simulação, que faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito 2025, ocorreu no cruzamento entre a avenida Governador Valadares e as ruas Pará de Minas e Dr. Gravatá, um dos pontos mais movimentados da cidade. O município concentra 23 passagens de nível, como são chamadas os cruzamentos entre ferrovias e vias, e onze delas estão localizadas em regiões com grande densidade demográfica.
“A gente escolheu exatamente a área central, nessa passagem de nível (PN) principal, porque é aqui que passa boa parte do sistema de transporte. Temos muito comércio em torno dessa PN e para nós é importante chamar atenção do usuário, do motorista, do pedestre, do ciclista, que é a preocupação da cidade”, afirma Vladimir Macedo, secretário de Mobilidade Urbana de Betim.
O exercício teve como objetivo alertar motoristas e pedestres para os riscos de transitar em áreas ferroviárias, assim como treinar os protocolos de salvamento em casos de emergência. “A gente faz campanhas de conscientização ao longo de todo o ano, a simulação de hoje é um exemplo importante que a gente faz em conjunto com a Prefeitura de Betim para conscientizar a comunidade e, principalmente, desenvolver os nossos times para atuação em uma situação que pode ter um potencial bastante crítico como esse”, diz Maurício Guadalupe, Gerente Geral de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da VLI.
Riqueza de detalhes
A encenação reproduziu o que acontece quando um carro com motorista e passageiro é atingido por uma locomotiva e contou com a participação das equipes da VLI Logística, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Guarda Municipal de Betim e de outras forças de segurança. O veículo foi arrastado por alguns metros pela locomotiva e então duas técnicas de enfermagem entraram em cena no papel de vítimas, uma delas como se estivesse grávida, e aguardaram o socorro dentro do veículo “destruído”.
Depois de alguns minutos, o Samu chegou ao local e realizou as ações necessárias para uma situação real, como imobilização e cuidados com os ferimentos. A simulação teve direito até à “parente de vítima” desesperada ao ver a irmã “sangrando”. Tudo foi acompanhado de perto pela população aglomerada à beira da ferrovia.
Nic Douglas dos Reis Souza, diretor do SAMU em Betim explica que ações simuladas fazem parte da capacitação dos profissionais. O diretor, experiente em acidentes em rodovias, ressalta que, ao presenciar um acidente, a pessoa deve se atentar primeiramente à sua própria segurança, observando o trânsito, sinalizar o local e acionar o Samu para que não se torne mais uma vítima. O atendimento médico deve ser feito por um profissional da saúde para que o estado da vítima não seja comprometido.
Investimento em tecnologia
A VLI registrou cerca de 30 mil incidentes envolvendo passagens de nível entre janeiro e agosto deste ano, sendo 26 mil apenas em Betim. O mais comum é a evasão da ferrovia, ou seja, quando um carro ou pedestre invade a linha férrea para atravessá-la ou tentar autoextermínio. Nessas situações, o Centro de Controle de Passagens em Nível (CCPN) avisa o maquinista imediatamente para que ele possa parar a locomotiva.
No mesmo período foram registrados 20 acidentes com vítimas em Minas Gerais, uma diminuição de 13% em relação ao ano anterior, quando foram 23 nos oito primeiros meses do ano. Na Região Metropolitana foram registrados oito acidentes este ano: BH, Contagem, Betim e Pedro Leopoldo, cada uma com dois registros. Isso representa um aumento em relação a 2024, quando foram seis na RMBH.
O CCPN instalado em Betim, monitora a circulação de trens e a movimentação de veículos 24 horas por dia, utilizando câmeras de segurança e alarmes. Ela cobre onze das 23 passagens de nível da cidade. Em Minas, outros quatro municípios contam com um Centro semelhante: Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Prudente de Moraes e Divinópolis.
Segundo a VLI os acidentes mais comuns na ferrovia são colisões de veículos com o trem em passagens de nível. A companhia reforça que a atenção é o principal fator para evitar tais ocorrências, e a adoção de alguns cuidados diários por motoristas e pedestres pode evitar acidentes:
-
respeitar a sinalização;
-
parar, olhar e escutar antes de cruzar a linha férrea;
-
não estacionar veículos perto do trilho;
-
baixar os vidros e o som do carro antes de cruzar a linha;
-
ao escutar a buzina do trem, ficar atento e esperá-lo passar.
