Simulação de acidente entre carro e locomotiva para trânsito em Betim

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Cerca de 30 mil incidentes envolvendo passagens de nível da VLI, cruzamentos entre ferrovias e vias, aconteceram em Minas Gerais entre janeiro e agosto deste ano, sendo 26 mil apenas em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para diminuir as estatísticas e conscientizar a população, a empresa simulou um acidente entre um carro e uma locomotiva no centro de Betim nesta quinta-feira (18/09).

A simulação, que faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito 2025, ocorreu no cruzamento entre a avenida Governador Valadares e as ruas Pará de Minas e Dr. Gravatá, um dos pontos mais movimentados da cidade. O município concentra 23 passagens de nível, como são chamadas os cruzamentos entre ferrovias e vias, e onze delas estão localizadas em regiões com grande densidade demográfica.

“A gente escolheu exatamente a área central, nessa passagem de nível (PN) principal, porque é aqui que passa boa parte do sistema de transporte. Temos muito comércio em torno dessa PN e para nós é importante chamar atenção do usuário, do motorista, do pedestre, do ciclista, que é a preocupação da cidade”, afirma Vladimir Macedo, secretário de Mobilidade Urbana de Betim.

O exercício teve como objetivo alertar motoristas e pedestres para os riscos de transitar em áreas ferroviárias, assim como treinar os protocolos de salvamento em casos de emergência. “A gente faz campanhas de conscientização ao longo de todo o ano, a simulação de hoje é um exemplo importante que a gente faz em conjunto com a Prefeitura de Betim para conscientizar a comunidade e, principalmente, desenvolver os nossos times para atuação em uma situação que pode ter um potencial bastante crítico como esse”, diz Maurício Guadalupe, Gerente Geral de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da VLI.

Riqueza de detalhes

A encenação reproduziu o que acontece quando um carro com motorista e passageiro é atingido por uma locomotiva e contou com a participação das equipes da VLI Logística, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Guarda Municipal de Betim e de outras forças de segurança. O veículo foi arrastado por alguns metros pela locomotiva e então duas técnicas de enfermagem entraram em cena no papel de vítimas, uma delas como se estivesse grávida, e aguardaram o socorro dentro do veículo “destruído”.

Simulação de acidente entre carro e locomotiva em Betim Edésio Ferreria/Em/D.A Press

Depois de alguns minutos, o Samu chegou ao local e realizou as ações necessárias para uma situação real, como imobilização e cuidados com os ferimentos. A simulação teve direito até à “parente de vítima” desesperada ao ver a irmã “sangrando”. Tudo foi acompanhado de perto pela população aglomerada à beira da ferrovia.

Nic Douglas dos Reis Souza, diretor do SAMU em Betim explica que ações simuladas fazem parte da capacitação dos profissionais. O diretor, experiente em acidentes em rodovias, ressalta que, ao presenciar um acidente, a pessoa deve se atentar primeiramente à sua própria segurança, observando o trânsito, sinalizar o local e acionar o Samu para que não se torne mais uma vítima. O atendimento médico deve ser feito por um profissional da saúde para que o estado da vítima não seja comprometido.

Investimento em tecnologia

A VLI registrou cerca de 30 mil incidentes envolvendo passagens de nível entre janeiro e agosto deste ano, sendo 26 mil apenas em Betim. O mais comum é a evasão da ferrovia, ou seja, quando um carro ou pedestre invade a linha férrea para atravessá-la ou tentar autoextermínio. Nessas situações, o Centro de Controle de Passagens em Nível (CCPN) avisa o maquinista imediatamente para que ele possa parar a locomotiva.

No mesmo período foram registrados 20 acidentes com vítimas em Minas Gerais, uma diminuição de 13% em relação ao ano anterior, quando foram 23 nos oito primeiros meses do ano. Na Região Metropolitana foram registrados oito acidentes este ano: BH, Contagem, Betim e Pedro Leopoldo, cada uma com dois registros. Isso representa um aumento em relação a 2024, quando foram seis na RMBH.

O CCPN instalado em Betim, monitora a circulação de trens e a movimentação de veículos 24 horas por dia, utilizando câmeras de segurança e alarmes. Ela cobre onze das 23 passagens de nível da cidade. Em Minas, outros quatro municípios contam com um Centro semelhante: Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Prudente de Moraes e Divinópolis.

Segundo a VLI os acidentes mais comuns na ferrovia são colisões de veículos com o trem em passagens de nível. A companhia reforça que a atenção é o principal fator para evitar tais ocorrências, e a adoção de alguns cuidados diários por motoristas e pedestres pode evitar acidentes:

respeitar a sinalização;

parar, olhar e escutar antes de cruzar a linha férrea;

não estacionar veículos perto do trilho;

baixar os vidros e o som do carro antes de cruzar a linha;

ao escutar a buzina do trem, ficar atento e esperá-lo passar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia