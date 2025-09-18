Assine
INCIDENTE NO CENTRO

BH: bombeiros resgatam morador de rua que tentou fazer rapel no Arrudas

Homem teria descido o ribeirão por uma corda, que arrebentou e ele não teve como retornar ao asfalto. Caso aconteceu em frente à Rodoviária de Belo Horizonte

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter
18/09/2025 14:42

Homem que tentou descer até leito do Arrudas com corda é resgatado pelo Corpo de Bombeiros
Homem que tentou descer até leito do Arrudas com corda é resgatado pelo Corpo de Bombeiros crédito: CBMMG

O Corpo de Bombeiros resgatou um morador de rua, na manhã desta quinta-feira (19/9), em frente à Rodoviária de Belo Horizonte, no leito do Ribeirão Arrudas. 

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, o homem desceu do asfalto, até o leito, por uma corda, mas esta arrebentou e ele, que não sofreu ferimentos, não conseguiu retornar à pista da avenida.

Usando técnica de rapel, um militar desceu até o leito e resgatou o morador em situação de rua. Por precaução, ele foi levado à UPA Central, mas liberado em seguida por não apresentar ferimento.

