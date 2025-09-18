BH: bombeiros resgatam morador de rua que tentou fazer rapel no Arrudas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Corpo de Bombeiros resgatou um morador de rua, na manhã desta quinta-feira (19/9), em frente à Rodoviária de Belo Horizonte, no leito do Ribeirão Arrudas.

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, o homem desceu do asfalto, até o leito, por uma corda, mas esta arrebentou e ele, que não sofreu ferimentos, não conseguiu retornar à pista da avenida.

Usando técnica de rapel, um militar desceu até o leito e resgatou o morador em situação de rua. Por precaução, ele foi levado à UPA Central, mas liberado em seguida por não apresentar ferimento.

