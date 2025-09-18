BH: mulher é agredida com pedradas após confusão em clínica

Uma mulher foi agredida com pedradas em frente ao centro de saúde Noraldino de Lima, no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (18/9). O suspeito também é um paciente e fugiu do local após o ocorrido.

A Polícia Militar (PMMG) foi acionada, e, conforme o boletim de ocorrência, a vítima aguardava atendimento quando o suspeito passou a mão em seu corpo sem consentimento.

A paciente reagiu, e o homem, em seguida, deixou o centro de saúde. No entanto, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a confusão terminou do lado de fora da unidade, onde o suspeito a agrediu.

Conforme o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel), durante a tentativa de apartar a briga, um servidor da unidade também foi ameaçado de morte pelo agressor.

A mulher recebeu os primeiros atendimentos na unidade e foi encaminhada à UPA Oeste para receber pontos cirúrgicos devido aos ferimentos.

Em nota, a Prefeitura de BH (PBH) confirmou que houve "um desentendimento entre dois usuários do Centro de Saúde". A Guarda Municipal interveio, e a PMMG foi acionada para o registro da ocorrência.

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que vai apurar o fato ocorrido nesta manhã. Até o momento, ninguém foi conduzido à delegacia.

Em nota, o sindicato repudiou o episódio de violência dentro do equipamentos de saúde da capital. "É importante ressaltar que não havia presença da Guarda Municipal na unidade no momento do ocorrido, o que expôs não apenas a usuária, mas também os servidores presentes ao risco. O Sindibel realizou uma conversa com os servidores na unidade que estão profundamente abalados com a gravidade da situação. Casos como este infelizmente têm se tornado cada vez mais frequentes nos serviços de saúde, colocando em risco a segurança de usuários e servidores", lamentou a categoria.

A PBH não se manifestou, até o momento, sobre a ausência da Guarda Municipal.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata