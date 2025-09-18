Assine
AGRESSÃO

BH: mulher é agredida com pedradas após confusão em clínica

Caso aconteceu no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte. Até o momento, ninguém foi preso

Ana Luiza Soares*
Repórter
Graduanda de Jornalismo na PUC Minas (4° período), Estagiária em Gerais
18/09/2025 15:07 - atualizado em 18/09/2025 16:30

Paciente é agredida com pedrada em posto de saúde de BH
Paciente é agredida com pedrada em posto de saúde de BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma mulher foi agredida com pedradas em frente ao centro de saúde Noraldino de Lima, no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (18/9). O suspeito também é um paciente e fugiu do local após o ocorrido.

A Polícia Militar (PMMG) foi acionada, e, conforme o boletim de ocorrência, a vítima aguardava atendimento quando o suspeito passou a mão em seu corpo sem consentimento.

A paciente reagiu, e o homem, em seguida, deixou o centro de saúde. No entanto, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a confusão terminou do lado de fora da unidade, onde o suspeito a agrediu.

Conforme o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel), durante a tentativa de apartar a briga, um servidor da unidade também foi ameaçado de morte pelo agressor. 

A mulher recebeu os primeiros atendimentos na unidade e foi encaminhada à UPA Oeste para receber pontos cirúrgicos devido aos ferimentos.

Em nota, a Prefeitura de BH (PBH) confirmou que houve "um desentendimento entre dois usuários do Centro de Saúde". A Guarda Municipal interveio, e a PMMG foi acionada para o registro da ocorrência.

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que vai apurar o fato ocorrido nesta manhã. Até o momento, ninguém foi conduzido à delegacia.

Em nota, o sindicato repudiou o episódio de violência dentro do equipamentos de saúde da capital. "É importante ressaltar que não havia presença da Guarda Municipal na unidade no momento do ocorrido, o que expôs não apenas a usuária, mas também os servidores presentes ao risco. O Sindibel realizou uma conversa com os servidores na unidade que estão profundamente abalados com a gravidade da situação. Casos como este infelizmente têm se tornado cada vez mais frequentes nos serviços de saúde, colocando em risco a segurança de usuários e servidores", lamentou a categoria.

A PBH não se manifestou, até o momento, sobre a ausência da Guarda Municipal.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

