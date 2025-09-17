Assine
AGRESSÃO FÍSICA

Mulher é agredida pelo namorado por elogiar o ex-companheiro

A agressão aconteceu em Governador Valadares; vítima dispensou atendimento médico e o suspeito fugiu

17/09/2025 11:31

Nos documentos, a Polícia Militar descreveu o encontro dos corpos em cenas brutais
A mulher chegou a morder o braço do namorado para se desvencilhar das agressões crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Uma mulher de 46 anos foi agredida pelo namorado por elogiar o ex-companheiro. O caso, registrado pela Polícia Militar, aconteceu nessa segunda-feira (15), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram acionados por um denunciante anônimo que relatou uma briga de casal na rua JK. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima, que contou ter sido agredida com tapas no rosto pelo atual companheiro.

Segundo a mulher, ela e o namorado estavam dentro de um carro, a caminho da casa dele, quando passaram pelo seu ex-companheiro. A vítima afirmou ter comentado, em voz alta, que o ex havia sido uma pessoa muito boa para ela e para seus filhos. O comentário teria motivado os ataques por ciúmes.

Durante a confusão, a vítima chegou a reagir, mordendo o braço do agressor. O homem desceu do carro e fugiu em direção ao bairro Gameleira, levando consigo um cachorro que foi localizado pela mulher próximo ao local da agressão.

A mulher dispensou atendimento médico, mas foi orientada a procurar a Delegacia da Mulher, caso desejasse solicitar medidas protetivas contra o agressor. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não conseguiu localizar o suspeito.

