BH está sob alerta de baixa umidade de ar até segunda-feira (22/9)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de baixa umidade na capital mineira. De acordo com o órgão, uma massa de ar seco deve deixar os índices abaixo dos 30% no decorrer da tarde desta quinta-feira (18/9). O aviso é válido até as 18h de segunda-feira (22/9).

O índice de umidade ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é de 60%.

A recomendação é que a população redobre a atenção e se hidrate durante o dia, além de consumir alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas e evitar frituras.

O órgão ainda orienta que atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol devem ser evitadas entre as 10h e as 17h. Para evitar o ressecamento da pele, a recomendação é a de não tomar banho com água muito quente e, se necessário, usar hidratante.

Na hora de dormir, o local deve estar arejado e umedecido por aparelhos umidificadores ou uma bacia com água. Em caso de problemas respiratórios, é recomendável procurar um médico.

A Defesa Civil ainda alerta sobre o perigo de queimadas em lotes vagos, matas e florestas. Em caso de incêndio, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Qual a previsão do tempo desta quinta-feira?

O dia será de céu claro a parcialmente nublado. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima atingiu 14,8°C, com sensação térmica de 0,1 °C, às 6h na Região Oeste da capital. A máxima prevista é de 30°C, e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno dos 30% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 18,0 °C, às 5h55.

Centro-Sul: 15,1 °C, às 6h15.

Oeste: 14,8 °C, com sensação térmica de 0,1 °C, às 6h.

Pampulha: 18,7 °C, com sensação térmica de 17,2 °C, às 6h.

Venda Nova: 17,9 °C às 5h45.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata