Onda de calor vai atingir Minas Gerais?

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Na reta final do inverno, o país será atingido pela sexta onda de calor de 2025. E Minas Gerais, que tem registrado dias de altas temperaturas em todas as suas regiões, será um dos estados afetados, entre 18 e 22 de setembro, de acordo com a empresa de meteorologia Climatempo.

O aquecimento em diversas regiões do Brasil acontece desde o início deste mês. Em Minas, temperaturas em torno de 38°C foram registradas nos últimos dias no Triângulo e no Alto Paranaíba.

Na capital, havia previsão de até 34°C, mas os termômetros registraram, no máximo, 32,6°C no dia 11, às 16h, na Pampulha. Apesar de alta, a temperatura não entrou na lista das mais quentes do ano em Belo Horizonte.

Conforme mapas de referência da abrangência de calor no país, algumas regiões mineiras terão aumento entre 3°C e 5°C, enquanto outras enfrentarão temperaturas de 5°C acima da média.

O mês de setembro é marcado pelo aumento gradual das temperaturas, devido ao aquecimento do ar, ao aumento da insolação – número de horas de sol – e também pela falta de entrada de ar frio polar pelo interior do país.

Durante a vigência da onda de calor, o tempo não vai ficar completamente seco. O ar úmido do Norte do Brasil se espalhará para o Centro-Oeste e o Sudeste, causando pancadas de chuva nessas regiões.

O calor intenso pode formar redemoinhos de poeira e cortinas de poeira poderão ser levantadas pelo vento antes da ocorrência de pancadas de chuva.

Clima na capital

Em Belo Horizonte, as temperaturas ficaram estáveis nos últimos dias, com previsão de 28°C nesta terça-feira (16/9). No entanto, os termômetros se elevam e devem ficar na casa dos 30°C até sexta-feira (19/9). Há, ainda, previsão de chuva com trovoadas na capital.

Segundo a Defesa Civil de BH, a média climatológica para o mês de setembro é de 49,2 milímetros (mm), e, até domingo (14/9), as regionais não chegaram a registrar 3 mm.

Maiores temperaturas do ano em BH

14/3 - 15h - 34,6



21/1 - 15h - 34,4



22/1 - 14h - 34,3



18/2 - 14h - 34,1



15/3 - 14h - 33,9



20/1 - 15h - 33,7



23/1 - 14h - 33,7



10/3 - 15h - 33,7



11/3 - 13h - 33,5



13/3 - 15h - 33,4

Como fica o clima no restante do país?

Segundo o Climatempo, desde o início do mês, o Brasil tem registrado temperaturas altas, chegando até a casa dos 40°C, conforme registrado pelo instituto meteorológico. No dia 12 de setembro, a temperatura atingiu os 42,9°C em São Miguel do Araguaia (GO) e foi a mais alta registrada no país este ano, até agora.

Há possibilidade de novos recordes de calor deste ano em capitais como Goiânia (GO), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Palmas (TO). Na região Sudeste, o calor pode se aproximar da marca dos 40°C em áreas do centro-oeste e norte dos estados de São Paulo e de Minas Gerais.

O Norte do Paraná também vai sentir um grande aquecimento no período de 18 a 22 de setembro.

Além de BH, é possível que as capitais São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES) se aproximem de seus recordes de calor atuais para 2025.

Qual é a previsão para a primavera?

A primavera começa em 22 de setembro, às 15h19, pelo horário de Brasília, e promete chuvas e temperaturas acima da média. De acordo com o meteorologista Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na prática, há possibilidade de ter todos os eventos climáticos possíveis, incluindo episódios de frio e ondas de calor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Geralmente, as primeiras chuvas começam agora no fim de setembro e início de outubro, mas o período chuvoso se estabelece na Região Metropolitana no fim de outubro e fica completamente estabelecido em novembro. A primavera tem essa característica de ser uma transição entre a estação seca e a chuvosa, por isso, ainda podem ocorrer episódios de frio até outubro. Depois, a tendência é o aumento das temperaturas e das chuvas”, explica o especialista.

