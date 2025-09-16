Assine
BH pode ter chuva com trovoadas nesta terça (16/9)

Capital mineira teve chuva no domingo (14/9) e pode voltar registrar nesta terça, mas temperaturas podem ficar elevadas

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter de Gerais
16/09/2025 08:16

O calor deve continuar em Belo Horizonte
BH tem previsão de chuva nesta terça (16/9) crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Na reta final do inverno, Belo Horizonte pode ter chuva com trovoadas nesta terça-feira (16/9). Os termômetros da capital marcaram sensação térmica negativa pela manhã, mas temperaturas devem ficar elevadas à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,4°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. No mesmo local, foi registrada a sensação térmica de -0,8ºC.

Conforme a previsão, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A máxima pode chegar a 28°C e a umidade relativa do ar fica em torno de 35%, à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 16/9

  • Barreiro: 15,1 °C, às 6h.
  • Centro-Sul: 14,3 °C, às 6h.
  • Oeste: 13,4 °C, com sensação térmica de -0,8 °C, às 6h.
  • Pampulha: 15,9 °C, com sensação térmica de 14,8 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 15,4 °C às 6h10.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), várias regiões mineiras mineiras podem ter chuva com trovoadas nesta terça, especialmente no Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Há baixa possibilidade de chover nas regiões Oeste e Metropolitana.

Por outro lado, o tempo seco predomina nas regiões Noroeste e Triângulo, que terão poucas nuvens. Segundo o Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Oeste e Metropolitana e possibilidade de névoa seca no Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste e Norte.

