BH pode ter chuva com trovoadas nesta terça (16/9)
Capital mineira teve chuva no domingo (14/9) e pode voltar registrar nesta terça, mas temperaturas podem ficar elevadas
Na reta final do inverno, Belo Horizonte pode ter chuva com trovoadas nesta terça-feira (16/9). Os termômetros da capital marcaram sensação térmica negativa pela manhã, mas temperaturas devem ficar elevadas à tarde.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,4°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. No mesmo local, foi registrada a sensação térmica de -0,8ºC.
Conforme a previsão, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A máxima pode chegar a 28°C e a umidade relativa do ar fica em torno de 35%, à tarde.
Temperaturas mínimas registradas por regional em 16/9
- Barreiro: 15,1 °C, às 6h.
- Centro-Sul: 14,3 °C, às 6h.
- Oeste: 13,4 °C, com sensação térmica de -0,8 °C, às 6h.
- Pampulha: 15,9 °C, com sensação térmica de 14,8 °C, às 6h.
- Venda Nova: 15,4 °C às 6h10.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), várias regiões mineiras mineiras podem ter chuva com trovoadas nesta terça, especialmente no Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Há baixa possibilidade de chover nas regiões Oeste e Metropolitana.
Por outro lado, o tempo seco predomina nas regiões Noroeste e Triângulo, que terão poucas nuvens. Segundo o Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.
No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Oeste e Metropolitana e possibilidade de névoa seca no Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste e Norte.