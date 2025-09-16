BH pode ter chuva com trovoadas nesta terça (16/9)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Na reta final do inverno, Belo Horizonte pode ter chuva com trovoadas nesta terça-feira (16/9). Os termômetros da capital marcaram sensação térmica negativa pela manhã, mas temperaturas devem ficar elevadas à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,4°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. No mesmo local, foi registrada a sensação térmica de -0,8ºC.

Conforme a previsão, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A máxima pode chegar a 28°C e a umidade relativa do ar fica em torno de 35%, à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 16/9

Barreiro: 15,1 °C, às 6h.

Centro-Sul: 14,3 °C, às 6h.

Oeste: 13,4 °C, com sensação térmica de -0,8 °C, às 6h.

Pampulha: 15,9 °C, com sensação térmica de 14,8 °C, às 6h.

Venda Nova: 15,4 °C às 6h10.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), várias regiões mineiras mineiras podem ter chuva com trovoadas nesta terça, especialmente no Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Há baixa possibilidade de chover nas regiões Oeste e Metropolitana.

Por outro lado, o tempo seco predomina nas regiões Noroeste e Triângulo, que terão poucas nuvens. Segundo o Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Oeste e Metropolitana e possibilidade de névoa seca no Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste e Norte.

