Céu parcialmente nublado e calor marcam a segunda-feira (15) em BH

A segunda-feira (15) começou com temperaturas amenas e céu parcialmente nublado na capital mineira. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de cerca de 14ºC, e a máxima prevista para o dia é de 29ºC. A umidade relativa do ar deve cair para aproximadamente 40% no período da tarde, o que exige cuidados com hidratação e exposição ao sol.

As regionais da cidade registraram mínimas distintas nas primeiras horas do dia. No Barreiro, os termômetros marcaram 15,7ºC às 6h10; no Centro-Sul, 15,5ºC às 6h15; no Oeste, 14,3ºC com sensação térmica de 4,3ºC às 6h; na Pampulha, 17,3ºC com sensação de 16,1ºC às 6h; e em Venda Nova, 17,7ºC às 6h15.

O órgão alerta que as temperaturas devem subir ao longo do dia, provocando uma tarde mais quente e com baixa umidade, cenário típico do período de estiagem na capital mineira.