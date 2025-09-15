Galpão que pegou fogo em BH tem risco de desabamento, afirma Defesa Civil

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O galpão com artigos de festa que pegou fogo no último sábado (13/9) apresenta risco de desabamento parcial, tombamento de pilares e queda de material metálico, de acordo com a Defesa Civil de BH, que realizou vistoria no local nesta segunda-feira (15/9). O incêndio no imóvel teve reinício nesta manhã.

Ainda segundo o órgão, na parte dos fundos do galpão, onde havia telhado de estrutura metálica, já ocorreu colapso. Na frente do imóvel, construída em alvenaria, a Defesa Civil identificou desplacamentos, trincas e rachaduras em paredes e vigas.

“O imóvel permanece interditado até que o proprietário adote medidas de mitigação dos riscos e de recuperação”, informou o órgão.

Reinício

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) registrou nesta segunda-feira o quinto chamado ao galpão em três dias. No domingo (14/9), houve duas ocorrências relacionadas ao incêndio e outra referente à vegetação do entorno.

Segundo a corporação, o reinício ocorreu porque o galpão continha muito material combustível, como plástico e borracha. Para evitar novos focos de incêndio, será necessária a utilização de maquinário para revirar e remover o restante do material.

Como foi o incêndio?

O incêndio de grandes proporções assustou moradores no sábado. Imagens cedidas ao Estado de Minas mostraram que as chamas eram visíveis a distância, no entorno do Bairro Santa Maria, na Região Oeste da capital, e próximas à Arena MRV. Ninguém ficou ferido.

O galpão continha itens de decoração de Natal e projetos cenográficos especiais, de acordo com os bombeiros. Os materiais, como painéis de festas, madeira, serragem e plásticos, eram altamente inflamáveis.

O espaço pertence às empresas Somapel Embalagens e ProjectuM. Segundo relatos de moradores, o fogo começou na área da ProjectuM. Ainda conforme a vizinhança, dentro do galpão da ProjectuM havia duas caminhonetes Ford Ranger e uma Kombi. Na Somapel, havia um caminhão 3/4 carregado.

Às 7h40, seis equipes dos bombeiros atuaram no combate ao fogo, enquanto uma equipe da Polícia Militar fez o isolamento da área. Às 9h, a reportagem do EM constatou mais duas equipes no combate, sendo a frente formada por quatro viaturas e quatro caminhões.

O fogo foi controlado às 11h15, quando os bombeiros iniciaram a fase de rescaldo. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.