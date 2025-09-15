Chamas voltam a atingir galpão em BH que pegou fogo no sábado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O galpão com artigos de festa que pegou fogo no sábado (13/9), teve reignição na manhã desta segunda-feira (15/9), ou seja, as chamas retornaram no local, que fica bairro Califórnia, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), este é o quinto chamado no galpão em três dias. Nesse domingo (14), houve duas chamadas para o incêndio e outra para a vegetação do entorno.

Segundo o CBMMG, a reignição ocorreu devido ao galpão ter muito material combustível, plástico e borracha. Será necessário utilização de maquinário para revirar e remover o restante do material, para evitar novos focos de incêndio.

A reportagem do Estado de Minas esteve presente no local nesta segunda-feira e registrou a destruição completa da cobertura. Imagens mostram uma caminhonete totalmente danificada pelas chamas e outros materiais que foram incendiados.

Galpão no bairro Califórnia, em BH, fica completamente destruído depois de incêndio Leandro Couri/EM/DA Press

Como foi o incêndio?

O incêndio, de grandes proporções, assustou moradores no sábado. Na ocasião, imagens cedidas ao Estado de Minas mostraram que as chamas eram vistas ao longe, no entorno do Bairro Santa Maria, na Região Oeste da capital, e nas proximidades da Arena MRV. Ninguém se feriu no incêndio.

O galpão continha itens de decoração de Natal e projetos cenográficos especiais, de acordo com os bombeiros. Os materiais, como painéis de festas, madeira, serragem e plásticos, eram altamente inflamáveis.

O espaço pertence às empresas Somapel Embalagens e ProjectuM. Segundo relatos de moradores, o fogo teve início primeiro na área do ProjectuM. Ainda conforme a vizinhança, dentro do galpão da ProjectuM, havia duas caminhonetes Ford Ranger e uma Kombi. Na Somapel, um caminhão 3/4 carregado.

Às 7h40, seis equipes dos bombeiros atuaram no combate ao fogo, enquanto uma equipe da Polícia Militar fez o isolamento da área. Às 9h, a reportagem do EM constatou novas duas equipes no combate, sendo a frente composta por quatro viaturas e quatro caminhões.

O fogo foi controlado às 11h15, quando os bombeiros iniciaram a fase de rescaldo. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.

