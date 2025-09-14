Incêndio devasta área de cerrado às margens da MG-050
Fogo consumiu cerca de 10 hectares e demandou mais de duas horas de trabalho dos bombeiros
compartilheSiga no
Um incêndio de grandes proporções atingiu a vegetação às margens da MG-050, na altura do km 222, em Formiga (MG), no Centro-Oeste, na tarde deste domingo (14/9).
O fogo consumiu cerca de 10 hectares de cerrado e áreas de pastagem, o que, segundo informações do Corpo de Bombeiros, corresponde a uma linha de frente de aproximadamente 300 metros.
A corporação trabalhou por mais de duas horas para conter as chamas. A operação contou com o uso de abafadores, sopradores, bombas costais e linha direta, além de 2 mil litros de água para extinguir completamente o fogo.
Leia Mais
Apesar da gravidade, não houve registro de vítimas nem necessidade de apoio de outras instituições de segurança ou meio ambiente. O trabalho dos bombeiros impediu que as chamas se alastrassem para áreas próximas da rodovia e propriedades rurais.
A suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado de forma criminosa. A ocorrência será repassada à Polícia Civil, que irá conduzir a investigação.
Outro incêndio mobiliza bombeiros
Além do incêndio às margens da MG-050, bombeiros também foram acionados, na tarde deste domingo, para combater as chamas em um loteamento com casas e criação de animais, em Unaí (MG), na Região Noroeste.
O fogo se espalhou rapidamente, consumindo cerca de 35 hectares de vegetação e levando grande risco a moradores e propriedades da região, informou o Corpo de Bombeiros. A ocorrência exigiu uma operação de nove horas de combate ininterrupto, com uso de sopradores, abafadores e mochilas costais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As chamas foram contidas antes que atingissem as residências.