Bombeiros retiram corpo de mulher na Lagoa Várzea das Flores

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil em Betim investiga o corpo do uma mulher encontrado na Represa Várzea das Flores. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15/9) e aparenta ter 50 anos.

A ocorrência foi registrada primeiro pelo Corpo de Bombeiros, que recebeu um chamado feito por um transeunte logo cedo. O corpo estava próximo da margem.

Quando foram retirar a mulher, os bombeiros a revistaram mas não encontraram nenhum documento. O corpo estava muito inchado, o que significa que já estava na água há um bom tempo. Não foram encontradas marcas aparentes de violência.

A Polícia Civil inicia as investigações verificando queixas de pessoas desaparecidas, que tenham sido registradas em delegacias de Betim. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo caso

Este foi o segundo corpo encontrado em apenas cinco dias. Na última quinta-feira (11/9), outro corpo de mulher tinha sido resgatado na lagoa da Várzea das Flores.

Nesse caso, foram encontradas marcas de violência. A mulher estava com as mãos amarradas, boca amordaçada e com bolsas, carregada de pedras, amarradas ao corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia