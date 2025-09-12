Assine
MG: bombeiros resgatam homem preso em altura de 20 metros

Técnico de rede elétrica passou mal e não conseguiu retornar ao solo; caso aconteceu em Itapagipe, no Triângulo Mineiro

Ivan Drummond
Ivan Drummond
12/09/2025 12:23 - atualizado em 12/09/2025 12:24

Bombeiros fazem treinamentos constantemente de rapel nos quartéis
Bombeiros fazem treinamentos de rapel constantemente nos quartéis crédito: CBMMG

Soldados do Corpo de Bombeiros resgataram, na noite de quinta-feira (11/9), um eletricista da empresa Microset, que ficou preso num altura de 20 metros depois de passar mal. O resgate ocorreu em Itapagipe, no Triângulo Mineiro.

Já era noite, 19h, quando o chamado chegou à central dos bombeiros em Frutal. Dois funcionários da Microset estavam realizando manutenção nas torres de telefonia.

Um técnico em redes que havia subido na Torre por volta das 15h30, após um tempo realizando a manutenção, sentiu um mal súbito, e tentou descer da torre. Ele, porém, sentiu fadiga muscular e tontura.

Os bombeiros chegaram ao local e fizeram a retirada da vítima através da técnica de rapel, com montagem da rota na torre, acima do local onde a vítima se encontrava. Após montagem do sistema, e procedimentos segurança da vítima, foi realizado a descida de rapel com a vítima com sucesso.

A vítima relatou que não teve força para continuar a descida, ficando parado há cerca de 20 metros de altura, agarrado à escada e enrolando-se numa corda. Ela foi levada ao hospital de Itapagipe.

