Piloto de parapente faz pouso de emergência e é resgatado de helicóptero

Homem foi encontrado com ferimentos leves e não precisou de atendimento hospitalar. O caso aconteceu no Pico do Ibituruna, localizado no Vale do Rio Doce de MG

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
10/09/2025 08:34

Atleta foi encontrado com ferimentos leves em uma área de difícil acesso
Atleta foi encontrado com ferimentos leves em uma área de difícil acesso crédito: Divulgação/PMMG

Um piloto de parapente fez um pouso de emergência e foi resgatado de helicóptero nessa terça-feira (9/9). Ele sobrevoava o Pico do Ibituruna, em Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce, quando precisou chamar socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu acionar a central de operações do Corpo de Bombeiros e repassou sua localização por aplicativo de mensagens, o que facilitou a definição do ponto exato que o socorro era necessário.

Uma guarnição de salvamento foi enviada por terra, mas, diante da dificuldade de acesso, a equipe acionou apoio aéreo da 5ª Base de Aviação do Estado (Brave). A aeronave Pégasus 09, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), foi deslocada até o local e os militares fizeram o resgate.

Vídeos registrados pela corporação mostram o piloto no pico da montanha, em um local de difícil acesso. Ele foi encontrado com escoriações na perna esquerda, próximo ao joelho.

Após o salvamento, o helicóptero pousou na Feira da Paz, no centro de Governador Valadares, onde os bombeiros prestaram atendimento pré-hospitalar. Foi feito curativo no local, sem necessidade de encaminhamento ao hospital.

O piloto foi liberado em segurança.

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros minas-gerais policia-militar resgate

