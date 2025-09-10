Piloto de parapente faz pouso de emergência e é resgatado de helicóptero

Um piloto de parapente fez um pouso de emergência e foi resgatado de helicóptero nessa terça-feira (9/9). Ele sobrevoava o Pico do Ibituruna, em Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce, quando precisou chamar socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu acionar a central de operações do Corpo de Bombeiros e repassou sua localização por aplicativo de mensagens, o que facilitou a definição do ponto exato que o socorro era necessário.

Uma guarnição de salvamento foi enviada por terra, mas, diante da dificuldade de acesso, a equipe acionou apoio aéreo da 5ª Base de Aviação do Estado (Brave). A aeronave Pégasus 09, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), foi deslocada até o local e os militares fizeram o resgate.

Vídeos registrados pela corporação mostram o piloto no pico da montanha, em um local de difícil acesso. Ele foi encontrado com escoriações na perna esquerda, próximo ao joelho.

Após o salvamento, o helicóptero pousou na Feira da Paz, no centro de Governador Valadares, onde os bombeiros prestaram atendimento pré-hospitalar. Foi feito curativo no local, sem necessidade de encaminhamento ao hospital.

O piloto foi liberado em segurança.

