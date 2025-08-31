Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO

Homem cai de parapente e fica ferido em Patos de Minas

Piloto perdeu altitude rapidamente e precisou realizar um pouso forçado em meio à vegetação

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
31/08/2025 20:20

compartilhe

Siga no
x
Homem foi levado em uma maca própria para transporte em locais de difícil acesso até a ambulância do SAMU
Homem foi levado em uma maca própria para transporte em locais de difícil acesso até a ambulância do SAMU crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um homem de 46 anos ficou ferido após cair de um parapente e precisou de socorro na tarde deste domingo (31/8), próximo ao distrito de Pindaíbas, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 14h para realizar o resgate.

O piloto voava normalmente quando, por motivo ainda não esclarecido, perdeu altitude rapidamente e precisou realizar um pouso forçado em meio à vegetação. Duas equipes dos Bombeiros e uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local.

Leia Mais

Ao alcançar o local da queda, de difícil acesso, bombeiros, policiais militares de folga e outros voluntários imobilizaram a vítima, que foi transportada por cerca de 500 metros pela vegetação até chegar à ambulância do SAMU.

O homem foi conduzido ao Hospital Regional de Patos de Minas para atendimento médico e realização de exames mais detalhados. A primeira suspeita é de que ele tenha sofrido uma fratura no pé direito.

O que é um parapente?

  • O parapente é semelhante a um paraquedas - também tem uma estrutura flexível e o piloto fica suspenso.
  • O voo de parapente é uma modalidade de voo livre que pode ser praticada tanto para recreação quanto para competição.
  • É considerado um esporte radical.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente gerais parapente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay