Homem cai de parapente e fica ferido em Patos de Minas

Um homem de 46 anos ficou ferido após cair de um parapente e precisou de socorro na tarde deste domingo (31/8), próximo ao distrito de Pindaíbas, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 14h para realizar o resgate.

O piloto voava normalmente quando, por motivo ainda não esclarecido, perdeu altitude rapidamente e precisou realizar um pouso forçado em meio à vegetação. Duas equipes dos Bombeiros e uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local.

Ao alcançar o local da queda, de difícil acesso, bombeiros, policiais militares de folga e outros voluntários imobilizaram a vítima, que foi transportada por cerca de 500 metros pela vegetação até chegar à ambulância do SAMU.

O homem foi conduzido ao Hospital Regional de Patos de Minas para atendimento médico e realização de exames mais detalhados. A primeira suspeita é de que ele tenha sofrido uma fratura no pé direito.

O que é um parapente?



O parapente é semelhante a um paraquedas - também tem uma estrutura flexível e o piloto fica suspenso.

O voo de parapente é uma modalidade de voo livre que pode ser praticada tanto para recreação quanto para competição.

É considerado um esporte radical.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia