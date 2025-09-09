Militares realizam manobra de Heimlich e salvam bebê de 1 ano em BH

O patrulhamento de rotina de uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) terminou com o salvamento de um bebê de 1 ano e meio, que se engasgou no Bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na tarde dessa segunda-feira (8/9).

Uma viatura passava pela Rua Cristina Maria de Assis quando os militares foram abordados por uma mãe que pedia socorro. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, de 35 anos, segurava nos braços um bebê que não conseguia respirar.

Os militares constataram que o bebê estava arroxeado, com sinais de obstrução grave das vias respiratórias. Segundo os registros, os policiais realizaram a manobra de Heimlich até que a criança voltasse a chorar e respirar normalmente.

O Samu foi acionado e avaliou o bebê. A equipe médica fez procedimentos pré-hospitalares e encaminhou a criança para uma unidade de saúde.

