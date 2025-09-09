Militares realizam manobra de Heimlich e salvam bebê de 1 ano em BH
Policiais foram abordados pela mãe da criança, que pediu socorro no momento em que a viatura passava pelo bairro Califórnia, na Região Noroeste de BH
O patrulhamento de rotina de uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) terminou com o salvamento de um bebê de 1 ano e meio, que se engasgou no Bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na tarde dessa segunda-feira (8/9).
Uma viatura passava pela Rua Cristina Maria de Assis quando os militares foram abordados por uma mãe que pedia socorro. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, de 35 anos, segurava nos braços um bebê que não conseguia respirar.
Os militares constataram que o bebê estava arroxeado, com sinais de obstrução grave das vias respiratórias. Segundo os registros, os policiais realizaram a manobra de Heimlich até que a criança voltasse a chorar e respirar normalmente.
O Samu foi acionado e avaliou o bebê. A equipe médica fez procedimentos pré-hospitalares e encaminhou a criança para uma unidade de saúde.
Como fazer a manobra de Heimlich em bebês?
Com uma das mãos, dê suporte em suas costas e com a outra faça a letra V para manter sua boca aberta
Depois, com cuidado, mantendo as mãos nas mesmas posições, vire a criança para sua axila e não solte a garganta, mantendo-a aberta
Com isso, dê cinco batidas vigorosas nas costas do bebê com a parte de baixo de uma das mãos continue apoiando e protegendo a criança com a mão de baixo, para proteger sua parte frontal (o peito do recém-nascido)
Após isso, vire o bebê de frente para você; com dois ou três dedos, na linha dos mamilos, pressione cinco vezes no meio do peito
Repita o procedimento até que ele desengasgue completamente