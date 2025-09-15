Assine
VEJA O VÍDEO

Vídeo: carro capota e deixa dois feridos na Região Centro-Sul de BH

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher, de 40 anos, e um menino de 10, tiveram ferimentos leves 

15/09/2025 13:42 - atualizado em 15/09/2025 13:44

Apesar do susto, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves
Apesar do susto, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Um capotamento na Rua Guajajaras, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, deixou duas pessoas levemente feridas, na tarde desta segunda-feira (15/9).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), uma mulher de 40 anos e um menino, de 10, já estavam fora do veículo e conscientes, quando a equipe de militares chegou ao local. Uma unidade do Samu também foi deslocada para prestar socorro às vítimas. 

Os dois tiveram apenas ferimentos leves. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. 

