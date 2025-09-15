Vídeo: carro capota e deixa dois feridos na Região Centro-Sul de BH
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher, de 40 anos, e um menino de 10, tiveram ferimentos leves
Um capotamento na Rua Guajajaras, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, deixou duas pessoas levemente feridas, na tarde desta segunda-feira (15/9).
Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), uma mulher de 40 anos e um menino, de 10, já estavam fora do veículo e conscientes, quando a equipe de militares chegou ao local. Uma unidade do Samu também foi deslocada para prestar socorro às vítimas.
Os dois tiveram apenas ferimentos leves. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.