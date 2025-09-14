Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BH: carro capota e bloqueia Avenida Professor Mário Werneck, no Buritis

Trecho da avenida Professor Mário Werneck no sentido Raja Gabaglia está bloqueado para passagem de veículos na manhã deste domingo (14/9)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
14/09/2025 10:26

Acidente bloqueia Avenida Professor Mário Werneck na manhã deste domingo (14)
Acidente bloqueia Avenida Professor Mário Werneck na manhã deste domingo (14) crédito: Bel Ferraz/Imagem cedida ao Jornal Estado de Minas

Um carro capotado bloqueia a Avenida Professor Mário Werneck, no bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na manhã deste domingo (14/9).

Imagens recebidas pela reportagem mostram o veículo, de cor cinza, atravessado na pista, com o teto no chão. Todas as portas do carro estão abertas.

O acidente aconteceu no sentido Avenida Raja Gabaglia, na esquina com a Rua Marco Aurélio de Miranda. O trecho está bloqueado para passagem de veículos.

A Polícia Militar está no local registrando a ocorrência. Ainda não há informações sobre vítimas ou a dinâmica do acidente.

Matéria em atualização

