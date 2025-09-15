Assine
ATAQUE

Homem é preso por incendiar a casa da ex-companheira

O fogo destruiu móveis e objetos da casa, além de causar danos estruturais em paredes e no teto. Defesa Civil desaconselhou que mulher voltasse pro imóvel

15/09/2025 18:02

Homem é preso por incendiar a casa da ex-companheira em Patos de Minas
Homem é preso por incendiar a casa da ex-companheira em Patos de Minas

A casa de uma mulher foi queimada pelo ex-companheiro nesse domingo (14/9), em Patos de Minas. O homem foi preso em flagrante, minutos após o atendimento da ocorrência. A informação inicial era de que o suspeito teria incendiado a casa com a mulher presa no imóvel.

O fogo foi controlado sem grandes dificuldades pelo Corpo de Bombeiros, mas houve tempo para destruir móveis e objetos da casa, além de causar danos estruturais em paredes e no teto. Os bombeiros não encontraram vítimas.


A Defesa Civil Municipal orientou a dona da casa a não usar o imóvel pelo risco de desabameto.


Ainda não se sabe o motivo do ataque, mas o homem foi encontrado pela Polícia Militar perto do local do crime e detido em flagrante.

