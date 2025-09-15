Prefeitura de cidade mineira denuncia golpe utilizando nome do prefeito

A Prefeitura de Gouveia (MG), na região central do estado, alertou a população sobre um golpe que vem sendo aplicado em cidades da região, utilizando indevidamente o nome do prefeito Alberis (MDB). O esquema envolve a abordagem de motoristas de táxi, motoristas de aplicativo e moradores, que eram informados sobre supostas encomendas destinadas ao prefeito e solicitados a antecipar valores em dinheiro, com a promessa de que seriam reembolsados posteriormente pelo chefe do Executivo.

Segundo o prefeito, o esquema era simples, mas eficaz: pessoas procuravam motoristas ou moradores que circulam com frequência entre Gouveia e Curvelo, cidade 100 km distantes uma da outra, afirmando que tinham encomendas para ele. Os golpistas pediam valores entre R$ 150 e R$ 300.

O prefeito explicou que o golpe começou há cerca de duas semanas, período em que ele próprio já recebeu três pacotes suspeitos. De acordo com o chefe do Executivo, outros prefeitos da região também sofreram situações semelhantes, o que levanta a possibilidade de que o golpe tenha sido aplicado em outras localidades próximas, mas ainda não há confirmação oficial.

Um taxista da região, que preferiu não se identificar com medo de represálias, relatou que quase caiu no golpe, mas suspeitou da situação. Segundo ele, "Gouveia é uma cidade pequena e os moradores se conhecem. Não é comum que encomendas sejam entregues diretamente para o prefeito, então desconfiei e não realizei o pagamento". O município tem cerca de 11 mil habitantes, segundo dados do IBGE.

Para coibir a prática, a prefeitura da cidade elaborou uma nota oficial, disponível no portal da instituição, alertando os moradores. À reportagem, o prefeito Alberis ainda reforçou que a prefeitura não solicita entregas ou pagamentos por terceiros, que nenhuma autoridade pública faz solicitações informais de valores, e que nenhuma transferência ou depósito é solicitado sem comunicação oficial.

Orientações para a população

Não realize pagamentos antecipados em nome de autoridades;

Não aceite encomendas sem confirmação oficial;

Desconfie de pedidos urgentes e promessas de reembolso;

Em caso de abordagem suspeita, entre em contato imediatamente com a Prefeitura ou ligue para a Polícia Militar pelo telefone 190.

Outro golpe na Grande BH

A Prefeitura de Gouveia não foi a única a emitir alertas no período. A Prefeitura de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou que golpistas estão se passando por fiscais da Vigilância Sanitária do município.

“Fique atento! Quando houver uma abordagem para vistoria, solicite sempre a devida identificação do profissional, como o crachá e/ou ordens de serviço. Caso suspeite de qualquer irregularidade, não hesite em chamar a polícia”, orientou o Executivo municipal em comunicado divulgado em 9 de setembro.

Não é a primeira vez que Lagoa Santa é alvo desse tipo de ação criminosa. Em janeiro deste ano, a prefeitura relatou uma tentativa de golpe semelhante, iniciada ainda no fim do ano anterior. “A tentativa de golpe é feita por e-mail, com um documento oficial da fiscalização da prefeitura contendo prazo para sanar irregularidades em alvarás de funcionamento de empresas e um link com a relação das pendências a serem regularizadas. Fique atento! Isso é golpe”, alertou o Executivo à época.