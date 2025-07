MG: ladrões usam CNPJ de empresa e dão golpe de R$ 38 mil em bomboniere

A Polícia Militar (PMMG) identificou e prendeu dois homens em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, apontados como os responsáveis por dar um golpe em uma bomboniere em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As prisões aconteceram nessa quinta-feira (24/7) e foram divulgadas nesta sexta (25/7) pela PMMG em comunicado.

O proprietário da empresa relatou à Polícia Militar que dois indivíduos, utilizando indevidamente o CNPJ de um supermercado da cidade de Camanducaia, adquiriram uma carga de doces no valor de R$ 38.020,95.

A dupla pediu que a entrega fosse feita em Divinópolis, no Bairro Bom Pastor. Os militares foram ao endereço, quando prenderam um homem de 25 anos. A polícia constatou que ele tem passagem por roubo, lesão corporal e receptação. Parte no material da bomboniere foi apreendida no local.

Em outro endereço, no Bairro Interlagos, os policiais encontraram o segundo suspeito, de 37 anos, que havia ficado com parte da carga. O restante da mercadoria foi apreendido. Segundo a Polícia Militar, ele possui registros por ameaça e injúria racial.

