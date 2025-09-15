Assine
INVESTIGAÇÃO 

MG: influenciador digital foragido é preso nos Emirados Árabes

O homem, de 30 anos, era um dos principais alvos das operações Diamante de Vidro, Má Influência e Erínias, conduzidas pela PCMG em parceria com MPMG

Mariana Costa
15/09/2025 15:48 - atualizado em 15/09/2025 15:54

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a prisão foi um trabalho integrado com a Polícia Federal (PF), a Interpol e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG)
Um influenciador digital, de 30 anos, que estava foragido da justiça de Minas Gerais, foi preso nos Emirados Árabes. O homem foi condenado a 26 anos e um mês de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e outros delitos. Ele será extraditado para o Brasil.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a prisão foi um trabalho integrado com a Polícia Federal (PF), a Interpol e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Ele foi detido pela polícia local, em 4 de setembro, com base em informações compartilhadas pela Coordenadoria de Operações Estratégicas (COE), mas a PCMG foi informada, pela Interpol, nesta segunda-feira (15/9).

O influenciador é natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e era considerado um dos principais alvos das operações Diamante de Vidro (2021), Má Influência (2022) e Erínias (2023), conduzidas pela PCMG em parceria com o Ministério Público.

Na mira da polícia

De acordo com a PCMG, a primeira operação, em 2021, teve como foco o combate aos crimes de tráfico de drogas, receptação, estelionato e lavagem de capitais, resultando na primeira condenação do suspeito. 

Em 2022, durante a operação Má Influência, foram apreendidos anabolizantes, joias, veículos de luxo e dinheiro em espécie. Em decorrência dessa ação, o investigado foi sentenciado a mais de 18 anos de prisão.

Por fim, em 2023, a operação Erínias teve como alvo a apuração de um possível esquema para eliminar autoridades de segurança pública a partir de presídios. Em todas essas operações, segundo a PCMG, o influenciador digital era suspeito.

A PCMG informou que, concluídos os trâmites no Oriente Médio, o influenciador deve ser extraditado para o Brasil, onde cumprirá as penas impostas pela Justiça. 

