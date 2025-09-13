Assine
Empresa de BH demite homem por celebrar morte de ativista americano

Deputado Nikolas Ferrreira também se envolve em polêmica e condenou homem que escreveu que Charlie Kirk "ja vai tarde" e depois apagou o comentário

Luiz Ribeiro
Luiz Ribeiro
13/09/2025 22:40

Charlie Kirk foi baleado ao falar para uma plateia de centenas de pessoas.
Charlie Kirk foi baleado ao falar para uma plateia de centenas de pessoas. crédito: Getty Images

A empresa de quadras de beach tennis Arena RM, em Belo Horizonte, comunicou a demissão de um dos seus funcionários que fez um comentário em uma rede social, celebrando a morte do ativista americano Charlie Kirk,  baleado durante um evento no estado americano de Utah, na última quarta-feira (10/09).

O complexo de quadras de beach tennis da Arena RM fica no Bairro Olhos D´água. Na nota oficial divulgada na tarde deste sábado (13/09), a empresa informa que “as opiniões expressas recentemente por um profissional que atuava em nossa instituição, em suas redes sociais, são estritamente pessoais e não refletem, em nenhuma circunstância, os valores e princípios desta instituição”.

“Temos como compromisso fundamental o respeito, a ética, a valorização da diversidade de opiniões, e acolhimento humano, valores que sempre pautaram a atuação da Arena RM”, complementa a nota.

A empresa ainda argumenta que: “diante da gravidade do ocorrido, comunicamos que o profissional em questão foi desligado de forma definitiva das atividades da arena RM”.

“Reiteramos nosso compromisso com o respeito, a ética, a responsabilidade e a seriedade no cuidado com todos que fazem parte de nossa comunidade”, conclui o comunicado.

Empresa anunciou demissão de funcionário por meio de nota oficial
Empresa anunciou demissão de funcionário por meio de nota oficial Luiz Ribeiro/reproduçao

Outro caso

O deputado federal Nikolas Ferreira também se envolveu na polêmica e, neste sábado, fez uma postagem em uma rede social, condenando a atitude de um internauta que comentou sobre a morte de Kirk em uma postagem no Instagram, da página “Eventosmoc”, de Montes Claros.

Sobre oo militante americano, que era apoiador do presidente Donald Trump, o homem escreveu: “Esse facistinha (sic) só pregava ódio, racismo, preconceito, apoiava o genocídio em Gaza, menos um genocida facista (sic), já vai é tarde”. A mensagem foi apagada e a página dele no Instagram foi desativada. 

