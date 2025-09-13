Bolsonaro sairá de casa pela 1ª vez após condenação

Neste domingo (14/9), Jair Bolsonaro (PL) deixará pela primeira vez a prisão domiciliar após a condenação a 27 anos e três meses de cadeia pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente irá a um hospital particular de Brasília para remover pintas e lesões na pele em procedimento ambulatorial marcado para as 10h, com previsão de alta no mesmo dia.

A saída foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator das ações contra Bolsonaro. “Defiro o deslocamento de Jair Messias Bolsonaro, mediante escolta policial, para que o requerente possa realizar o procedimento médico requerido, que ocorrerá na data de 14/9/2025, no Hospital DF Star, em Brasília/DF, com permanência hospitalar estimada apenas para o dia 14/9/2025”, registrou Moraes.

A defesa terá 48 horas para apresentar atestado de comparecimento.

Condenação

Na última quinta-feira (11/9), a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Além da pena de prisão, ele foi multado em R$ 376.464, valor equivalente a 124 dias-multa.

O julgamento terminou em 4 a 1: votaram pela condenação Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin; apenas Luiz Fux se manifestou pela absolvição.

Após a sentença, os advogados de Bolsonaro anunciaram que vão recorrer. “A defesa entende que as penas fixadas são absurdamente excessivas e desproporcionais e ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional”, afirmaram.