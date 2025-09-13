Assine
BRASIL

"Brasil deve reconhecimento à PF, PGR e STF", diz Alckmin sobre Bolsonaro

Vice presidente negou relação entre a decisão do STF e possíveis retaliações comerciais dos Estados Unidos

Ana Mendonça
Repórter
13/09/2025 10:48 - atualizado em 13/09/2025 10:48

O governo no gerúndio: nem o plano de contingência está pronto ainda, admite Alckmin
crédito: Platobr Politica

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta sexta-feira (12/9) que o Brasil deve reconhecimento à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo julgamento da tentativa de golpe.

“Entendo que o Brasil deve esse reconhecimento pelo cumprimento exemplar da missão de defender as liberdades e a democracia”, disse.

Ele negou relação entre a decisão do STF e possíveis retaliações comerciais dos Estados Unidos: “Imposto de importação e exportação é política regulatória. Não há relação entre uma coisa e outra. Quero reiterar o compromisso do governo do presidente Lula com o diálogo e com a negociação”.

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, destacou ainda: “Os Estados Unidos retiraram a tarifa de 10% sobre a celulose importada e sobre o ferro-níquel, e vamos trabalhar para reduzir mais alíquotas”.

Na quinta-feira (11/9), o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus foram condenados pela Primeira Turma do STF por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

