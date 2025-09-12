Assine
overlay
Início Política
PARA ONDE VAI BOLSONARO?

Papuda é opção? Os quatro caminhos possíveis para Bolsonaro após condenação no STF

Ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão e alternativas incluem cela da Polícia Federal, Presídio da Papuda ou prisão domiciliar por saúde

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
12/09/2025 13:37

compartilhe

Siga no
x
Papuda é opção? Os quatro caminhos possíveis para Bolsonaro após condenação no STF
Papuda é opção? Veja os quatro caminhos possíveis para Bolsonaro após condenação no STF crédito: Divulgação/Tupi

A condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (11), abriu um novo capítulo na política brasileira.

Embora o Código Penal determine regime fechado para sentenças acima de oito anos, o status de ex-presidente e as condições médicas de Bolsonaro colocam em debate alternativas ao cárcere comum. A decisão final será tomada pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes.

Leia Mais

Quatro cenários em discussão

Prisão domiciliar

  • Segundo o site InfoMoney, é a principal aposta da defesa que já estuda formalizar o pedido.
  • Bolsonaro, de 70 anos, enfrenta complicações de saúde desde a facada de 2018, além de gastrite, esofagite e infecções pulmonares recentes.
  • O precedente de Fernando Collor, autorizado a cumprir pena em casa por Parkinson, é usado como argumento. 

Cela da Polícia Federal

  • Juristas consideram a hipótese mais provável.
  • A Superintendência da PF no Distrito Federal possui cela especial, com banheiro privativo, cama, cadeira e TV.
  • Modelo semelhante ao usado para Lula em Curitiba e Temer no Rio de Janeiro.

Complexo Penitenciário da Papuda

  • Possui ala especial, já utilizada em casos como o mensalão e os atos de 8 de janeiro.
  • A superlotação da unidade — 16 mil presos para pouco mais de 10 mil vagas — é um obstáculo relevante.

Unidade militar

  • Opção considerada remota.
  • O comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, afirmou que abrigar Bolsonaro em quartéis seria "levar a política para dentro das Forças Armadas".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Decisão nas mãos de Moraes

Enquanto a defesa aposta na prisão domiciliar, caberá a Alexandre de Moraes definir o destino de Bolsonaro. O processo ainda pode se estender com recursos, mas o julgamento já é considerado histórico e seguirá sob forte acompanhamento político e popular.

Tópicos relacionados:

bolsonaro brasil presidio-da-papuda prisao-de-bolsonaro prisao-domiciliar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay