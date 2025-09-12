Papuda é opção? Os quatro caminhos possíveis para Bolsonaro após condenação no STF

A condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (11), abriu um novo capítulo na política brasileira.

Embora o Código Penal determine regime fechado para sentenças acima de oito anos, o status de ex-presidente e as condições médicas de Bolsonaro colocam em debate alternativas ao cárcere comum. A decisão final será tomada pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes.

Quatro cenários em discussão

Prisão domiciliar

Segundo o site InfoMoney, é a principal aposta da defesa que já estuda formalizar o pedido.

Bolsonaro, de 70 anos, enfrenta complicações de saúde desde a facada de 2018, além de gastrite, esofagite e infecções pulmonares recentes.

O precedente de Fernando Collor, autorizado a cumprir pena em casa por Parkinson, é usado como argumento.

Cela da Polícia Federal

Juristas consideram a hipótese mais provável.

A Superintendência da PF no Distrito Federal possui cela especial, com banheiro privativo, cama, cadeira e TV.

Modelo semelhante ao usado para Lula em Curitiba e Temer no Rio de Janeiro.

Complexo Penitenciário da Papuda

Possui ala especial, já utilizada em casos como o mensalão e os atos de 8 de janeiro.

A superlotação da unidade — 16 mil presos para pouco mais de 10 mil vagas — é um obstáculo relevante.

Unidade militar

Opção considerada remota.

O comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, afirmou que abrigar Bolsonaro em quartéis seria "levar a política para dentro das Forças Armadas".

Decisão nas mãos de Moraes

Enquanto a defesa aposta na prisão domiciliar, caberá a Alexandre de Moraes definir o destino de Bolsonaro. O processo ainda pode se estender com recursos, mas o julgamento já é considerado histórico e seguirá sob forte acompanhamento político e popular.