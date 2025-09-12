Zema sobre condenação de Bolsonaro: 'Justiça ou inquisição?'
Governador de Minas critica decisão do STF que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se manifestou nessa quinta-feira (11/9) sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo mineiro questionou a decisão.
“Justiça ou Inquisição? A condenação de Bolsonaro pela Primeira Turma do STF acirra a divisão do país, e não é disso que precisamos”, escreveu.
A declaração veio após o julgamento que terminou com a maioria dos ministros acompanhando o voto do relator, Alexandre de Moraes. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, em decisão que contou com quatro votos favoráveis e um contrário, após quatro dias de deliberação.
Com a decisão, Bolsonaro ainda pode recorrer, mas a sentença marca a primeira condenação de um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado no país.