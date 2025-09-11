Assine
MEMES NAS REDES

Veja memes da condenação de Bolsonaro: 'Grande dia'

Perfis nas redes sociais transformaram a condenação em um 'grande dia' com memes que misturam política, humor e ironia

11/09/2025 17:30 - atualizado em 11/09/2025 17:38

Bolsonaro vira 'meme' nas redes
Bolsonaro vira 'meme' nas redes

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (11/9), para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do chamado “núcleo crucial” da tentativa de golpe de Estado. Com o voto da ministra Cármen Lúcia, o placar do julgamento está 3 a 1 contra o ex-chefe do Executivo, faltando apenas o do presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin.

Se no Supremo a sessão foi de longas horas de votos, na internet o dia foi de celebração. Perfis em redes sociais transformaram a condenação em um “grande dia” com memes que misturam política, humor e ironia. Um dos mais compartilhados destacou a coincidência da data: “Bolsonaro sendo condenado em um 11 de setembro graças ao voto DE UMA MULHER, por favor vamos todos aos bares comemorar”.

Confira alguns memes

Condenação de Bolsonaro gera memes nas redes sociais
Condenação de Bolsonaro gera memes nas redes sociais

Condenação de Bolsonaro gera memes nas redes sociais

Condenação de Bolsonaro gera memes nas redes sociais

Condenação de Bolsonaro gera memes nas redes sociais

Condenação de Bolsonaro gera memes nas redes sociais

Condenação de Bolsonaro gera memes nas redes sociais

Condenação de Bolsonaro gera memes nas redes sociais

Outros preferiram brincar com os indicadores econômicos: “No dia que Bolsonaro é condenado: dólar em queda, bolsa bate recorde, safras recordes, inflação em queda. Deus está dando sua benção! Amém!”.

Houve ainda quem montasse uma “árvore genealógica” da comemoração: “Alexandre de Moraes: pai. Cármen Lúcia: mãe. Lula: vô. Alcione: vó”.

Nas redes sociais, expressões como “grande dia”, “Bolsonaro condenado” e “Cármen Lúcia” chegaram ao topo dos assuntos mais comentados.

Tópicos relacionados:

carmen-lucia jair-bolsonaro julgamento-bolsonaro redes-sociais

