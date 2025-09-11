Julgamento de Bolsonaro: veja os mineiros que Cármen Lúcia citou

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Ao longo do seu voto nesta quinta-feira (11/9), a ministra Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, nascida em Montes Claros, fez uma série de referências e citações, principalmente a figuras mineiras. Com o voto dela, a Primeira Turma da Suprema Corte formou maioria para condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros sete acusados de integrarem o "Núcleo Crucial" da trama golpista.

Ainda no início da sua fala, a ministra recitou um trecho do poema "Que país é este?", do poeta belo-horizontino Affonso Romano de Sant'Anna, que faleceu em março deste ano aos 87 anos.

"Uma coisa é um país, outra um fingimento. Uma coisa é um país, outra um monumento. Uma coisa é um país, outra o aviltamento (...) Este é o país do descontínuo, onde nada congemina", mencionou a ministra.

A referência veio de uma conversa com o jornalista e gestor cultural, Afonso Borges, um dos principais nomes fundadores de festivais literários do Brasil.

Já mais à frente, Cármen Lúcia mencionou a obra "A Máquina do Golpe", da historiadora mineira Heloisa Starling, que já venceu o prêmio Jabuti e é uma das referências nos estudos sobre a ditadura cívico-militar no Brasil, citando o trecho:

“Golpes eclodem em uma dinâmica de crise onde se beneficiam seu protagonistas, capazes de entender que estão diante de uma circunstância institucional com potencial disrupitivo”.

O último mineiro mencionado pela ministra foi o pesquisador e professor Newton Bignotto, que, em sua obra "Golpe de Estado: História de uma Ideia", afirma que "se uma das condições para o sucesso de uma conspiração é manutenção do segredo das tratativas, do lado dos que as combatem, desvelar a trama dos conspiradores para o grande público é ao mesmo tempo um passo essencial e cheio de riscos”.

As menções a estes mineiros ajudaram a embasar o voto da jurista pela condenação dos oito réus por tentativa de golpe de Estado.

Ela ainda chegou a citar um diálogo do livro "A História de um Crime", do escritor francês Victor Hugo, em que um agente sugere uma tentativa de golpe de Estado a outro personagem, alegando que seria um "golpe de Estado do bem".