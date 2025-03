Morre, aos 88 anos, escritor e poeta Affonso Romano de Sant'Anna

Morreu, na manhã de hoje (4/3), aos 88 anos, o escritor e poeta Affonso Romano de Sant'Anna. Mineiro de Belo Horizonte, ele morreu em casa, no Rio de Janeiro. Diagnosticado com Alzheimer em 2017, ele era casado com a também escritora Marina Colasanti, que morreu em 28 de janeiro.

O velório será nesta quarta (5/3), das 11h às 14h, na capela histórica do Cemitério da Penitência, no Caju.

Affonso Romano foi cronista do Estado de Minas, onde escreveu até 2014, e também do “Correio Braziliense”, “Jornal do Brasil e “O Globo”.

É autor de mais de sessenta livros de vários gêneros, principalmente de poesia e crônica, como os três volumes da “Poesia reunida”, além de “Como andar no labirinto” (2012), “Tempo de delicadeza” (2007) e “Intervalo amoroso” (1998).