STF forma maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (11/9), pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus por participação em organização criminosa.

Votaram nesse sentido o relator, ministro Alexandre de Moraes, além de Flávio Dino e Cármen Lúcia, que reforçou a gravidade da ação como um “encontro do Brasil com seu passado, seu presente e seu futuro”. Ainda falta a manifestação do presidente da Turma, ministro Cristiano Zanin.

Após a conclusão dos cinco votos, os ministros deverão discutir a dosimetria, ou seja, o cálculo das penas, levando em conta o grau de participação de cada réu.

Além de Bolsonaro, a maioria se consolidou pela condenação de:

Alexandre Ramagem , ex-diretor da Abin;

Almir Garnier , ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres , ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno , ex-ministro do GSI;

Mauro Cid , ex-ajudante de ordens da Presidência;

Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa derrotada em 2022.

Mauro Cid, que firmou acordo de colaboração premiada, poderá ter a pena reduzida. Flávio Dino já indicou que votará pela concessão integral dos benefícios, ao considerar eficaz a delação do tenente-coronel.

Núcleo crucial da trama golpista

Os acusados, com exceção de Ramagem, respondem a cinco crimes: