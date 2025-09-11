STF forma maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa
Votaram nesse sentido o relator, ministro Alexandre de Moraes, além de Flávio Dino e Cármen Lúcia
compartilheSiga no
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (11/9), pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus por participação em organização criminosa.
Leia Mais
Votaram nesse sentido o relator, ministro Alexandre de Moraes, além de Flávio Dino e Cármen Lúcia, que reforçou a gravidade da ação como um “encontro do Brasil com seu passado, seu presente e seu futuro”. Ainda falta a manifestação do presidente da Turma, ministro Cristiano Zanin.
Após a conclusão dos cinco votos, os ministros deverão discutir a dosimetria, ou seja, o cálculo das penas, levando em conta o grau de participação de cada réu.
Além de Bolsonaro, a maioria se consolidou pela condenação de:
-
Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;
-
Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
-
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;
-
Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;
-
Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;
-
Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
-
Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa derrotada em 2022.
Mauro Cid, que firmou acordo de colaboração premiada, poderá ter a pena reduzida. Flávio Dino já indicou que votará pela concessão integral dos benefícios, ao considerar eficaz a delação do tenente-coronel.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Núcleo crucial da trama golpista
Os acusados, com exceção de Ramagem, respondem a cinco crimes:
-
Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito – pena de 4 a 8 anos;
-
Tentativa de golpe de Estado – pena de 4 a 12 anos;
-
Participação em organização criminosa armada – pena de 3 a 8 anos, podendo chegar a 17 com agravantes;
-
Dano qualificado – pena de 6 meses a 3 anos;
-
Deterioração de patrimônio tombado – pena de 1 a 3 anos.