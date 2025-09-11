Assine
overlay
Início Política
SUPREMO

STF forma maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

Votaram nesse sentido o relator, ministro Alexandre de Moraes, além de Flávio Dino e Cármen Lúcia

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Bruno Nogueira
Thiago Bonna
Ana Mendonça
Repórter
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
11/09/2025 15:57 - atualizado em 11/09/2025 16:52

compartilhe

Siga no
x
Ex-presidente Jair Bolsonaro acompanha julgamento de casa, pois está em prisão domiciliar em ação que investiga atuação de Eduardo Bolsonaro para sanções ao Brasil
Ex-presidente Jair Bolsonaro acompanha julgamento de casa, pois está em prisão domiciliar em ação que investiga atuação de Eduardo Bolsonaro para sanções ao Brasil crédito: SERGIO LIMA/AFP

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (11/9), pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus por participação em organização criminosa.

Leia Mais

Votaram nesse sentido o relator, ministro Alexandre de Moraes, além de Flávio Dino e Cármen Lúcia, que reforçou a gravidade da ação como um “encontro do Brasil com seu passado, seu presente e seu futuro”. Ainda falta a manifestação do presidente da Turma, ministro Cristiano Zanin.

Após a conclusão dos cinco votos, os ministros deverão discutir a dosimetria, ou seja, o cálculo das penas, levando em conta o grau de participação de cada réu.

Além de Bolsonaro, a maioria se consolidou pela condenação de:

  • Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;

  • Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

  • Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;

  • Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa derrotada em 2022.

Mauro Cid, que firmou acordo de colaboração premiada, poderá ter a pena reduzida. Flávio Dino já indicou que votará pela concessão integral dos benefícios, ao considerar eficaz a delação do tenente-coronel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Núcleo crucial da trama golpista

Os acusados, com exceção de Ramagem, respondem a cinco crimes:

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito – pena de 4 a 8 anos;

  • Tentativa de golpe de Estado – pena de 4 a 12 anos;

  • Participação em organização criminosa armada – pena de 3 a 8 anos, podendo chegar a 17 com agravantes;

  • Dano qualificado – pena de 6 meses a 3 anos;

  • Deterioração de patrimônio tombado – pena de 1 a 3 anos.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay