Zanin: "Houve coação institucional própria dos crimes contra o Estado'

O ministro Cristiano Zanin interrompeu a fala de Alexandre de Moraes nesta quinta-feira (11/9) e sinalizou concordar com a tese de que os atos atribuídos ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus configuram crime contra o Estado Democrático de Direito. Foi a primeira manifestação pública do presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) desde o início do julgamento, retomado na semana passada.

“Me parece que essa figuração é uma coação institucional, que me parece própria dos crimes contra o Estado Democrático de Direito”, afirmou Zanin, ao comentar imagens exibidas por Moraes de protestos bolsonaristas realizados ao longo do período descrito na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O julgamento da chamada trama golpista começou no último dia 4, com o voto do relator Alexandre de Moraes pela condenação de Bolsonaro e outros sete réus. Na sequência, o ministro Flávio Dino acompanhou integralmente o relator.

O terceiro a votar foi Luiz Fux, que divergiu e rejeitou a condenação do ex-presidente por organização criminosa, embora tenha mantido a responsabilidade de outros acusados. Nesta quinta-feira, a ministra Cármen Lúcia deu início à sua manifestação, reforçando que a ação é um “encontro do Brasil com seu passado, seu presente e seu futuro”.

A intervenção de Zanin ocorre no momento em que se desenha a maioria pela condenação do ex-presidente. Até agora, Moraes e Dino votaram contra Bolsonaro; Fux divergiu; e Cármen Lúcia abriu voto a favor da condenação.