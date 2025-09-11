‘Vai, Cármen Lúcia’: de onde vem o vídeo viral de Alcione e ministra do STF

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Enquanto o Brasil aguarda o voto da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, as redes sociais recuperaram um vídeo antigo da magistrada. Nas imagens, a cantora Alcione pede para a jurista soltar a voz no clássico “Não deixe o samba morrer”.

As imagens foram registradas durante um encontro ocorrido depois do seminário Elas por Elas, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2018, em Brasília. O vídeo foi publicado originalmente no Instagram de Alcione.

A Marrom era uma das convidadas do evento que tratava da igualdade de direitos e de dignidade entre homens e mulheres, destacando casos de feminicídio e a crescente violência contra a mulher no país. Além da ministra estão outros nomes como a então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a então presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, e a ex-advogada-geral da União, Grace Mendonça.

“Vai, Cármen Lúcia!”, provoca Alcione, enquanto a ministra puxa o refrão e é seguida pelas demais autoridades. Ao final, Alcione brinca: “Estou desempregada!”

“Não tem como medir o prazer de estar na companhia dessas mulheres incríveis! Obrigada, Ministra Cármen Lúcia!”, escreveu a cantora na ocasião.

