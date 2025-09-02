Assine
JULGAMENTO DE BOLSONARO

Cármen Lúcia dá bronca em advogado e diz que voto eletrônico é auditável

Ministra do STF fez uma intervenção para defender o sistema de votação durante fala do advogado de defesa de Alexandre Ramagem

02/09/2025 18:25 - atualizado em 02/09/2025 18:57

Ministra também é a atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
A ministra Cármen Lúcia precisou intervir em fala de advogado para defender o sistema eletrônico de votação crédito: Gustavo Moreno/STF

FOLHAPRESS - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, fez uma intervenção durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e voltou a defender o processo eletrônico de votação nesta terça-feira (2/9).

A fala da ministra se deu após o advogado Paulo Renato Garcia Cintra, que defende Alexandre Ramagem, afirmar que o grupo bolsonarista articulava a adoção do "voto auditável" por meio da votação impressa.

A ministra disse que o processo brasileiro já é auditável e que não é necessário mudar o sistema de votação para confirmar a segurança das urnas.

"Repetiu [conceitos de voto impresso e auditável] como se fossem sinônimos, e não é. O processo é amplamente auditável no Brasil, para que não fique para quem assiste [o julgamento] a ideia de que não é auditável", disse Cármen ao advogado.

Em seguida, o advogado afirmou que apenas usou expressões adotadas por Ramagem, mas que conhece a segurança das urnas.

