Cármen Lúcia dá bronca em advogado e diz que voto eletrônico é auditável

FOLHAPRESS - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, fez uma intervenção durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e voltou a defender o processo eletrônico de votação nesta terça-feira (2/9).

A fala da ministra se deu após o advogado Paulo Renato Garcia Cintra, que defende Alexandre Ramagem, afirmar que o grupo bolsonarista articulava a adoção do "voto auditável" por meio da votação impressa.

A ministra disse que o processo brasileiro já é auditável e que não é necessário mudar o sistema de votação para confirmar a segurança das urnas.

"Repetiu [conceitos de voto impresso e auditável] como se fossem sinônimos, e não é. O processo é amplamente auditável no Brasil, para que não fique para quem assiste [o julgamento] a ideia de que não é auditável", disse Cármen ao advogado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em seguida, o advogado afirmou que apenas usou expressões adotadas por Ramagem, mas que conhece a segurança das urnas.