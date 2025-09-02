Assine
JULGAMENTO

Esquerda e bolsonaristas trocam empurrões em condomínio de Bolsonaro

Grupos estão na frente do condomínio em que vive o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, no primeiro dia de julgamento no STF

02/09/2025 15:35 - atualizado em 02/09/2025 15:40

Grupo que pede a condenação de Bolsonaro levou um boneco inflável do ex-presidente
Grupo que pede a condenação de Bolsonaro levou um boneco inflável do ex-presidente

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e manifestantes que pedem a sua condenação tiveram discussões e trocaram empurrões em frente ao condomínio em que vive o ex-presidente, em Brasília, nesta terça-feira (2/9).

Um grupo com camisas do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) e de organizações de esquerda levou ao local um boneco inflável representando o ex-presidente com tornozeleira eletrônica e roupa de presidiário. Também abriu uma faixa com a mensagem "Bolsonaro na cadeia!".

 

Do outro lado da rua estão concentrados os apoiadores do ex-presidente. Eles carregam bandeiras do Brasil e realizam orações, além de manifestações contrárias à condenação de Bolsonaro.

Os manifestantes chegaram a trocar alguns empurrões, mas a briga durou poucos instantes. O grupo de esquerda já deixou a frente do condomínio.

O desentendimento se deu no dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar Bolsonaro e outros sete réus do núcleo central da trama golpista. O ex-presidente Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto, quando investigadores identificaram o que seria um risco de fuga.

O boneco levado pelos manifestantes também mostra uma bandeira dos Estados Unidos na roupa de Bolsonaro, além da placa 171, em referência ao artigo do Código Penal que define o crime de estelionato.

Uma faixa com a frase "Bolsonaro na cadeia" também foi levada nesta terça-feira por manifestantes de esquerda para frente do condomínio Vivendas da Barra, onde o ex-presidente vivia no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o MTST registrou manifestações pedindo a condenação de Bolsonaro feitas em outros estados, como Pernambuco, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Na capital paulista, os manifestantes se concentraram em frente à sede do PL, partido do ex-presidente.

