Manifestantes pedem condenação de Bolsonaro com boneco inflável e faixa

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um grupo se manifesta a favor da condenação de Jair Bolsonaro em um dos trajetos para o condomínio onde vive o ex-presidente, em Brasília. Eles usam um boneco inflável de Bolsonaro e uma faixa onde se lê: "Sem anistia para golpistas".

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou nesta terça-feira (2/9) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus, todos próximos ao ex-presidente, por tentativa de golpe de Estado, após derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o grupo por cinco crimes foi aceita de forma unânime pela Suprema Corte em março deste ano.

Por quais crimes eles serão julgados?

Os acusados, que formam o chamado "Núcleo Crucial", serão julgados por:

tentativa de golpe de Estado;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

participação em organização criminosa armada;

dano qualificado;

e deterioração de patrimônio tombado.

Como será o rito do julgamento?

O ministro Alexandre de Moraes vai apresentar o relatório do caso, podendo ser sucedido de depoimentos de testemunhas que devem ter sido apresentadas com 15 dias de antecedência.

As defesas e a acusação irão apresentar seus argumentos para o colegiado, que é formado pelo presidente Cristiano Zanin, pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia; além de Moraes.

Os votos estão previstos para serem proferidos nos dias 9 e 10 de setembro, iniciando por Moraes, seguido por Dino, Fux, Cármen Lúcia e Zanin. A sentença será anunciada no dia 12. Caso sejam condenados, os ministros ainda terão que fixar a pena por suas participações.

As defesas ainda podem pedir esclarecimentos à Suprema Corte sobre a decisão, o que é conhecido como "embargos de declaração"; e, caso haja dois votos divergentes, a defesa pode recorrer aos "embargos infringentes", que faz com que o julgamento vá para o plenário da STF, onde será julgado pelos 11 ministros.

Quem são os réus por tentativa de golpe de Estado?

Fazem parte do núcleo central da trama golpista:

o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro ;

; o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres;

o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira;

ex-ministro da Defesa e candidato a vice, Braga Netto ;

; o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno ;

; o ex-diretor da Abin e deputado federal, Alexandre Ramagem (PL-RJ);

(PL-RJ); o ex-almirante Almir Garnier;

e o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.

