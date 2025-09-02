Assine
overlay
Início Política
'SEM ANISTIA'

Manifestantes pedem condenação de Bolsonaro com boneco inflável e faixa

Grupo se posicionou em um dos trajetos para o condomínio onde vive o ex-presidente, em Brasília. Faixa traz o texto: "Sem anistia para golpistas"

Publicidade
Carregando...
PL
PEDRO LADEIRA
PL
PEDRO LADEIRA
Repórter
02/09/2025 10:15

compartilhe

Siga no
x
Manifestantes erguem boneco inflável e seguram faixa contra a anistia
Manifestantes erguem boneco inflável e seguram faixa contra a anistia crédito: Comitê de lutas do jardim botânico/Reprodução

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um grupo se manifesta a favor da condenação de Jair Bolsonaro em um dos trajetos para o condomínio onde vive o ex-presidente, em Brasília. Eles usam um boneco inflável de Bolsonaro e uma faixa onde se lê: "Sem anistia para golpistas".

Leia Mais

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou nesta terça-feira (2/9) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus, todos próximos ao ex-presidente, por tentativa de golpe de Estado, após derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o grupo por cinco crimes foi aceita de forma unânime pela Suprema Corte em março deste ano.

Por quais crimes eles serão julgados?

Os acusados, que formam o chamado "Núcleo Crucial", serão julgados por:

  • tentativa de golpe de Estado;
  • tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • participação em organização criminosa armada;
  • dano qualificado;
  • e deterioração de patrimônio tombado. 

Como será o rito do julgamento?

O ministro Alexandre de Moraes vai apresentar o relatório do caso, podendo ser sucedido de depoimentos de testemunhas que devem ter sido apresentadas com 15 dias de antecedência.

As defesas e a acusação irão apresentar seus argumentos para o colegiado, que é formado pelo presidente Cristiano Zanin, pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia; além de Moraes.

Os votos estão previstos para serem proferidos nos dias 9 e 10 de setembro, iniciando por Moraes, seguido por Dino, Fux, Cármen Lúcia e Zanin. A sentença será anunciada no dia 12. Caso sejam condenados, os ministros ainda terão que fixar a pena por suas participações.

As defesas ainda podem pedir esclarecimentos à Suprema Corte sobre a decisão, o que é conhecido como "embargos de declaração"; e, caso haja dois votos divergentes, a defesa pode recorrer aos "embargos infringentes", que faz com que o julgamento vá para o plenário da STF, onde será julgado pelos 11 ministros. 

Quem são os réus por tentativa de golpe de Estado?

Fazem parte do núcleo central da trama golpista:

  • o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro;
  • o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres;
  • o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira;
  • ex-ministro da Defesa e candidato a vice, Braga Netto;
  • o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno;
  • o ex-diretor da Abin e deputado federal, Alexandre Ramagem (PL-RJ);
  • o ex-almirante Almir Garnier;
  • e o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia 

 

Made with Flourish

Tópicos relacionados:

bolsonaro boneco boneco-inflavel brasilia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay