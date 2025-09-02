Tudo o que você precisa saber sobre o julgamento de Bolsonaro no STF
Sessões serão transmitidas ao vivo; entenda quem julga, como funciona o rito e do que os réus são acusados
compartilheSiga no
O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (2/9) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete réus acusados de participação em uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O processo será analisado pela Primeira Turma do STF, em um julgamento histórico que poderá, pela primeira vez, condenar um ex-presidente por tramar contra a democracia. As sessões serão transmitidas ao vivo pelo canal do STF, e o julgamento se estenderá por oito sessões em cinco dias, entre os dias 2 e 12 de setembro. Acompanhe:
Quem são os réus?
Além de Bolsonaro, respondem ao processo ex-ministros e militares de alta patente. Confira a lista completa:
Leia Mais
- Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
- Alexandre Ramagem – deputado federal e ex-diretor da Abin;
- Almir Garnier Santos – almirante e ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres – ex-ministro da Justiça;
- Augusto Heleno – general da reserva e ex-ministro do GSI;
- Mauro Cid – tenente-coronel e ex-ajudante de ordens;
- Paulo Sérgio Nogueira – general e ex-ministro da Defesa;
- Walter Braga Netto – general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa
Do que eles são acusados?
Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), os réus participaram de um plano para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito e manter Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022.
Eles respondem pelos seguintes crimes:
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- Tentativa de golpe de Estado;
- Organização criminosa armada;
- Dano qualificado;
- Deterioração de patrimônio tombado
A exceção é Alexandre Ramagem, que, por ser deputado federal, teve parte das acusações suspensas e responde apenas a três crimes: golpe de Estado, organização criminosa e tentativa de abolição do Estado democrático de direito.
Quem vai julgar Bolsonaro e os demais réus
O caso está nas mãos da Primeira Turma do STF, composta por cinco ministros:
- Alexandre de Moraes (relator);
- Cristiano Zanin (presidente da turma);
- Flávio Dino;
- Luiz Fux;
- Cármen Lúcia
A condenação ou absolvição será decidida por maioria simples: três votos entre cinco ministros.
Como será o julgamento
O julgamento seguirá um rito previsto no Regimento Interno do STF e na Lei 8.038/1990.
Passo a passo
- Abertura: Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, abre a sessão;
- Leitura do relatório: Alexandre de Moraes apresenta um resumo do processo;
- Sustentação da acusação: A PGR, representada por Paulo Gonet, terá até 2 horas para defender a condenação;
- Defesas: Cada advogado dos réus terá 1 hora para apresentar sua argumentação;
- Votação: Os ministros votam na seguinte ordem: Moraes, Dino, Fux, Cármen Lúcia e Zanin.
Qualquer ministro pode pedir vista (mais tempo para analisar), suspendendo o julgamento por até 90 dias.
Cronograma das sessões
Serão oito sessões de julgamento, distribuídas entre 2 e 12 de setembro. Veja os dias e horários:
- 2/9 – 9h e 14h
- 3/9 – 9h
- 9/9 – 9h e 14h
- 10/9 – 9h
- 12/9 – 9h e 14h
Nos dias 2, 9 e 12, haverá sessões pela manhã e à tarde. Nos dias 3 e 10, apenas pela manhã.
O que acontece se houver condenação?
Caso Bolsonaro e os demais réus sejam condenados, a prisão não será imediata. As penas só podem ser executadas após análise dos recursos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Além disso, militares e delegados têm direito a prisão especial, em ala separada ou instalações das Forças Armadas.