Flávio Dino é hostilizado em avião antes do julgamento de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi hostilizado nesta segunda (1º) dentro de um avião comercial, no momento em que aguardava o início do voo de São Luís, no Maranhão, para Brasília.

Aos berros, uma mulher chamou o ministro de lixo e disse que o avião estava contaminado, segundo relato colhido pela reportagem sobre o ocorrido. Um grupo de amigos da mulher teria apoiado o ataque verbal.

Um segurança de Dino e uma aeromoça evitaram que a mulher se aproximasse do ministro. Em Brasília, ela foi levada para prestar depoimento à Polícia Federal.

Até o momento não há informações sobre como o caso será tratado pela Polícia Federal.

O ataque verbal ocorreu na véspera do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma do STF sobre a trama golpista de 2022.

Dino é um dos integrantes do colegiado, ao lado de Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

O julgamento pode condenar, pela primeira vez na história do país, um ex-presidente e generais por uma tentativa frustrada de golpe de Estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bolsonaro é acusado de liderar uma organização criminosa que lançou ataques contra as urnas eletrônicas, incitou as Forças Armadas à insurreição e planejou um golpe contra a eleição de Lula (PT) à Presidência da República.