Damares diz que Bolsonaro está sereno, mas soluçando muito

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) disse nesta segunda-feira (1º) que Jair Bolsonaro (PL) está sereno, mas soluçando muito e acredita ele não irá ao primeiro dia do julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), que começa nesta terça (2/9).

Ao longo das cerca de duas horas do encontro, ela conversou com Bolsonaro e sua mulher, Michelle, fez uma oração com os dois e comeu bolo de lanche. Questionada se ele confirmou a ida ao julgamento, ela disse que não trataram disso, mas que não acredita que ele vá.

"Ele está soluçando muito, acho que não é viável [a ida dele ao julgamento]. Mas vamos ver, ele está fazendo o que os advogados estão mandando", disse à Folha de S.Paulo.

Além dela, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), também autorizou a visita do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Esta foi a primeira vez que mais de uma visita foi autorizada no mesmo dia.

Bolsonaro tem enfrentado crises de soluço, que, por vezes, levam a vômitos. Ele está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e só deixou o local no último dia 16, para realizar exames médicos. O boletim divulgado na ocasião informou que ele segue com tratamento para hipertensão arterial e refluxo, além de tomar medidas preventivas contra broncoaspiração.

Uma das amigas mais próximas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a senadora participa de uma corrente de orações pela vida e saúde de Bolsonaro. Ao Painel, no domingo, Damares disse que iria visitá-lo apenas para orar e dar um abraço.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, o ex-presidente dá como certa uma condenação no processo sobre a trama golpista de 2022 e 2023 no STF (Supremo Tribunal Federal), segundo relatos de aliados que estiveram com ele nos últimos dias. O julgamento começa na próxima semana, com previsão de durar até o dia 12 de setembro.

De acordo com interlocutores, o ex-presidente tem demonstrado pessimismo e irritação com o processo, que trata como uma perseguição política. Embora prevejam uma condenação, aliados esperam que a Primeira Turma do Supremo não aplique a pena máxima pelos crimes que podem ser imputados a ele. A expectativa é de que a defesa consiga atuar pela contenção de danos e tenha sucesso na dosimetria, momento de definição do tamanho da pena.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma reversão mais acentuada do cenário, na avaliação de bolsonaristas, só seria possível com uma mudança do ambiente político que levasse à aprovação de uma anistia aos condenados nos ataques golpistas do 8 de Janeiro, incluindo o ex-presidente. O Congresso, no entanto, permanece dividido sobre o tema.