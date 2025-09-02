Assine
overlay
Início Política
JULGAMENTO COMEÇA HOJE

Qual será a ordem do julgamento da trama golpista no STF

Bolsonaro e outros sete réus serão julgados por trama golpista

Publicidade
Carregando...
CG
Cristiane Gercina
CG
Cristiane Gercina
Repórter
02/09/2025 08:21

compartilhe

Siga no
x
Parte da direita conservadora reconhece que Bolsonaro foi longe demais e, nos bastidores, torce para que seja condenado
Além de Jair Bolsonaro, outros sete réus serão julgados pelo STF crédito: FELIPE SAMPAIO/STF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus na trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal) começa nesta terça-feira (2/9) com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, tem duas horas para fazer a sustentação oral da acusação. Em seguida, começam os argumentos dos advogados de defesa.

Leia Mais

O advogado de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, será o primeiro. Na sequência virão os defensores de Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin e deputado federal; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-chefe do GSI; Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Túlio Santos/EM/D.A Press
Ato organizado por bolsonaristas na Praça da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Túlio Santos/EM/D.A Press

Tópicos relacionados:

bolsonar bolsonaro braga-nett jair-bolsonaro julgamento justica stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay